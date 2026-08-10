La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto una presunta evasione fiscale internazionale da oltre 1,3 milioni di euro, legata a una società di Cefalù operante nel settore delle strutture ricettive di lusso e B&B. L'operazione, condotta dalla Tenenza di Cefalù, contesta ricavi non dichiarati per 1.300.000 euro e ritenute alla fonte non versate per 334.000 euro.

Le indagini hanno rivelato l'uso di società formalmente nel Regno Unito, ma gestite da Cefalù dall'amministratore della società italiana. Ciò consentiva di trasferire all'estero la quasi totalità degli incassi, dichiarando in Italia solo una frazione dei ricavi effettivi.

Gli accertamenti hanno ricostruito i flussi finanziari e rivelato l'impiego di sette lavoratori irregolari, retribuiti con modalità non tracciabili.

Il meccanismo dell'evasione internazionale

Il sistema di presunta evasione fiscale, che vedeva la società di Cefalù avvalersi di società estere con sede nel Regno Unito, permetteva di trasferire all'estero la maggior parte degli incassi delle strutture ricettive di lusso, dichiarando in Italia solo una minima parte dei ricavi effettivi.

L'analisi dei flussi finanziari è stata cruciale per individuare le modalità di trasferimento degli importi e accertare l'effettiva gestione delle società estere da parte dell'amministratore della società italiana, confermando la gestione centrale da Cefalù.

Normative e vigilanza nel settore ricettivo siciliano

In Sicilia, le strutture ricettive (B&B e case vacanza) sono soggette a regole regionali specifiche. I B&B non possono superare le cinque camere e i venti posti letto. Chi eccede tali limiti o offre servizi alberghieri rischia la qualifica di attività d’impresa, con una disciplina fiscale più stringente.

Le autorità regionali e la Guardia di Finanza conducono controlli periodici per verificare il rispetto delle normative e degli obblighi fiscali e contributivi. In caso di irregolarità, si avviano procedure per il recupero delle imposte e delle tasse di soggiorno non versate.