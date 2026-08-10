Una donna di 56 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto a Palermo la notte del 10 agosto 2026. Mentre percorreva la parallela di viale Regione Siciliana in direzione Trapani, con il braccio fuori dal finestrino, l'arto si è incastrato in una ringhiera che delimita la corsia del tram, subendo un tragico distacco.

Soccorsi e condizioni della ferita

L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Civico di Palermo.

Le sue condizioni sono state definite molto gravi a causa della perdita dell'arto superiore. L'episodio si è verificato lungo una delle principali arterie stradali cittadine, in un tratto con infrastrutture per il trasporto pubblico, inclusa la corsia del tram.

La sicurezza stradale a Palermo

Palermo è purtroppo spesso teatro di incidenti stradali che coinvolgono automobilisti e pedoni. Questo tragico episodio si inserisce in un contesto di allerta costante per la sicurezza sulle strade cittadine. Un altro drammatico incidente recente ha visto la morte di Ornella Manzella, 46 anni, investita e trascinata da un Tir in via dell’Arsenale. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale per ricostruire le dinamiche e accertare le responsabilità.

Questi episodi evidenziano l'urgenza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza stradale, specialmente nelle aree urbane con traffico intenso e infrastrutture complesse.

Prevenzione e rispetto delle norme

Le ringhiere e le barriere lungo le corsie riservate ai tram sono installate per separare i flussi di traffico e garantire la sicurezza di passeggeri e veicoli. L'incidente del 10 agosto 2026 sottolinea l'importanza di rispettare scrupolosamente tutte le norme di sicurezza durante la guida, evitando comportamenti rischiosi come tenere gli arti fuori dal veicolo. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione e a promuovere campagne di sensibilizzazione per ridurre gli incidenti sulle strade cittadine, tutelando l'incolumità di tutti.