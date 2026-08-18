Una giovane donna somala, la cui espulsione dalla Germania verso l'Italia era imminente, ha trovato asilo e protezione presso una chiesa evangelica a Norimberga, in Baviera. L'importante decisione è stata annunciata da Stefan Reichel, presidente dell'associazione 'Matteo - Chiesa e asilo'. Reichel ha specificato che la ragazza è stata accolta in un rifugio ecclesiastico nella città bavarese, dove rimarrà sotto la tutela dell'organizzazione. Questa protezione sarà mantenuta «fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento» della giovane.

Accoglienza e motivazioni dell'asilo

Secondo le dichiarazioni di Reichel, la giovane somala è descritta come una persona "particolarmente provata", che ha già affrontato notevoli sofferenze. La sua condizione attuale è caratterizzata da un profondo stato di paura e dal concreto rischio di perdere i contatti con la sua famiglia. Questi elementi, a giudizio dell'associazione, costituiscono i presupposti per l'intervento umanitario. L'associazione 'Matteo' ha provveduto a informare ufficialmente sia il Bamf, l'ufficio tedesco per l'immigrazione, sia il ministero dell'Interno bavarese riguardo alla decisione di garantire questa protezione ecclesiastica. Tale misura di salvaguardia avrà una durata formale fino alla data di scadenza prevista per l'espulsione.

Il quadro normativo: l'accordo tra chiese e autorità federali

L'iniziativa intrapresa dall'associazione 'Matteo' si fonda su un accordo specifico stipulato con gli enti federali tedeschi, la cui data di riferimento è il 24 febbraio 2015. Questo importante patto prevede che le chiese, siano esse evangeliche, cattoliche o di altre confessioni libere, abbiano la facoltà di concedere asilo per ragioni umanitarie a individui che si trovano in grave difficoltà. L'associazione ha ribadito che, nel caso della giovane somala, sono stati riscontrati tutti i requisiti necessari per l'applicazione di tale accordo e per la conseguente concessione dell'asilo.