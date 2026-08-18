Il Centro chirurgico di Emergency a Kabul ha accolto 35 bambini feriti, di età compresa tra i dieci e i quattordici anni, a seguito di una violenta esplosione. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio del 17 agosto 2026 in una scuola situata nel quartiere di Dasht-e-Barchi, mentre gli alunni stavano uscendo dall’edificio. L’organizzazione umanitaria ha prontamente reso nota la gravità dell’accaduto attraverso un comunicato.

L’allarme è stato ricevuto da Emergency intorno alle 18:00 di ieri, con la segnalazione che un elevato numero di pazienti sarebbe stato trasferito presso le loro strutture.

Dejan Panic, Country Director di Emergency in Afghanistan, ha descritto la situazione: “Intorno alle 18 di ieri, siamo stati avvertiti che c’era stato un incidente e che un gran numero di pazienti sarebbe stato trasferito presso le nostre strutture. Abbiamo appreso solo in seguito che si trattava di un’esplosione e che tutti i pazienti erano bambini. Sono tutti stati colpiti da schegge e tre di loro hanno avuto bisogno di cure chirurgiche urgenti. Non conosciamo le cause dell’accaduto”.

Dettagli sull’attacco e i feriti

L’esplosione, descritta dalle autorità locali come un attacco con una granata a mano, è avvenuta nei pressi di una scuola nel quartiere di Dasht-e-Barchi, un’area di Kabul abitata prevalentemente dalla minoranza Hazara.

Sebbene Emergency abbia ricevuto 35 bambini, i media afghani hanno riportato che circa 50 minori sarebbero stati coinvolti nell’esplosione. Tutti i bambini soccorsi sono stati colpiti da schegge, e per tre di loro si sono rese necessarie cure chirurgiche urgenti. Le cause precise dell’attacco rimangono sconosciute, e le autorità hanno avviato un’indagine approfondita sull’accaduto.

L’impegno di Emergency in Afghanistan

Emergency mantiene una presenza capillare in Afghanistan, operando attraverso diverse strutture vitali. Queste includono il Centro chirurgico per vittime di guerra di Kabul, il Centro chirurgico per vittime di guerra di Lashkar-gah (nella provincia di Helmand), e nella valle del Panshir, ad Anabah, il Centro chirurgico, il Centro pediatrico e il Centro di maternità.

L’organizzazione gestisce inoltre una vasta rete di oltre trenta posti di primo soccorso e Centri sanitari di base distribuiti sul territorio. Dal 1999, Emergency ha fornito assistenza medica a oltre 8,5 milioni di persone in un Paese che oggi conta più di 48 milioni di abitanti, dimostrando un impegno costante in un contesto di fragilità.

Contesto della comunità Hazara e precedenti attacchi

Il quartiere di Dasht-e-Barchi è riconosciuto come il principale distretto della capitale afghana popolato dalla comunità Hazara, una minoranza etnica che costituisce circa il 9% della popolazione afghana. Storicamente, gli Hazara hanno subito numerosi attacchi e persecuzioni. Questa zona è stata purtroppo teatro di violenze simili in passato; in particolare, nel maggio 2021, una serie di attentati con bombe in una scuola dello stesso quartiere causò la morte di decine di persone, per lo più giovani ragazze appartenenti alla comunità Hazara, mentre lasciavano le lezioni. Sebbene dal 2021 si sia registrata una forte diminuzione di questo tipo di eventi, gli ospedali di Emergency continuano a ricevere feriti, come sottolineato dal Country Director Dejan Panic.