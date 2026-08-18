L'Aeroporto di Comiso ha svolto un ruolo centrale nella gestione dell'emergenza causata dall'eruzione dell'Etna tra il 7 e il 15 agosto. In questo periodo, lo scalo ha gestito complessivamente 324 voli e oltre 38 mila passeggeri. L'incremento del traffico è stato determinato dalla necessità di dirottare numerosi voli originariamente previsti per l'aeroporto di Catania, reso temporaneamente inagibile dall'attività vulcanica. Nello specifico, 228 voli da Catania sono stati reindirizzati a Comiso, coinvolgendo oltre 23 mila passeggeri. A questi si sono aggiunti 96 movimenti programmati, relativi a circa 15 mila passeggeri.

L'operatività straordinaria dell'aeroporto di Comiso è stata resa possibile grazie a un lavoro sinergico tra Sac, Enac, Enav, Protezione Civile Regionale, Assessorato alle Infrastrutture, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane e tutti i partner aeroportuali. Il personale dell'aeroporto ha lavorato ben oltre la normale operatività, dimostrando dedizione e professionalità per assicurare la gestione dei flussi straordinari di viaggiatori e voli, garantendo la sicurezza e l'efficienza in un momento di grande pressione.

Il coordinamento e l'impegno operativo

La collaborazione tra le diverse istituzioni e organizzazioni è stata fondamentale per garantire la continuità dei collegamenti aerei per i passeggeri colpiti dalle limitazioni dello scalo di Catania.

L'impegno del personale di Comiso, con turni prolungati e attenzione costante, ha permesso di gestire con cura e professionalità ogni operazione, mitigando i disagi.

Il ritorno alla normalità del traffico aereo

Con la conclusione dell'eruzione dell'Etna, l'aeroporto di Catania ha ripreso la normale attività operativa. L'emergenza ha evidenziato il ruolo strategico di Comiso nel supportare il traffico aereo della Sicilia orientale, consentendo la prosecuzione dei collegamenti e riducendo i disagi per i passeggeri, dimostrando l'importanza di una rete aeroportuale flessibile.