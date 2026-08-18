Un autoarticolato si è fermato questa mattina sui binari della linea ferroviaria Firenze-Viareggio, nel comune di Altopascio, in provincia di Lucca. L'incidente, avvenuto in via Regina Elena, ha causato la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria tra le località di Altopascio e Pescia. L'episodio ha richiesto il pronto intervento dei vigili del fuoco del comando di Lucca, mobilitati per gestire la complessa situazione e garantire la sicurezza sulla tratta.

Intervento dei soccorsi e ripristino della linea

La circolazione ferroviaria è stata interrotta alle ore 7:40, a seguito del danneggiamento di un passaggio a livello.

Sul luogo dell'incidente sono giunti rapidamente la squadra della sede centrale dei Vigili del fuoco, che ha operato con l'ausilio di un'autogru del comando per la rimozione del pesante mezzo. A supporto delle operazioni erano presenti anche la polizia locale e i tecnici di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), fondamentali per valutare i danni all'infrastruttura e coordinare il ripristino. Le operazioni di recupero e messa in sicurezza della tratta sono proseguite per diverse ore.

Grazie all'efficace coordinamento tra tutte le forze intervenute, è stato possibile rimuovere l'ostacolo e procedere al ripristino della linea ferroviaria. La regolare circolazione è stata riattivata intorno alle ore 10:20, consentendo ai treni di riprendere il loro percorso dopo una sospensione di circa due ore e quaranta minuti.

Questo rapido intervento ha permesso di limitare l'estensione dei disagi per i passeggeri e il traffico ferroviario.

Disagi e sicurezza dei viaggiatori

Nonostante la gravità potenziale dell'incidente e i disagi significativi per i pendolari, con diverse cancellazioni e ritardi sulla linea Firenze-Viareggio, è fondamentale sottolineare che non si sono registrate persone ferite. La tempestività dell'intervento dei soccorritori e dei tecnici specializzati è stata cruciale nel contenimento dei danni e nella rapida risoluzione della criticità, permettendo il ripristino della regolare circolazione in tempi contenuti e garantendo la sicurezza.