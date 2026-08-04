Si terranno giovedì 6 agosto, alle ore 11, nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Nocera Superiore, in provincia di Salerno, i funerali di Luigi 'Luca' Esposito. Il giornalista di 53 anni, brutalmente ucciso e poi dato alle fiamme, riceverà l'ultimo saluto dopo che la sua salma è stata liberata dalle autorità. Tale rilascio è avvenuto a seguito del completamento dell'autopsia e di tutti gli accertamenti medico-legali necessari, disposti nell'ambito delle indagini.

Il corpo carbonizzato di Esposito fu ritrovato in un terreno agricolo a Eboli, nella tragica notte tra il 18 e il 19 luglio.

Per l'omicidio è stato accusato Ridha Rahmouni, un cittadino tunisino di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale, attualmente detenuto in carcere. La vicenda ha suscitato profonda commozione e attenzione sia nella comunità locale che tra gli operatori dell'informazione, che seguono con apprensione gli sviluppi del caso.

Le indagini e gli ultimi momenti di Esposito

Le indagini condotte dalle forze dell'ordine hanno rivelato dettagli cruciali sugli ultimi momenti di Luigi 'Luca' Esposito. È emerso che, la sera di sabato 22 luglio 2026, il giornalista non era solo quando ha raggiunto la zona isolata di Cioffi, a Eboli. Le telecamere di videosorveglianza della Piana del Sele hanno infatti registrato la presenza di un'altra persona a bordo della Lancia Y del cronista.

Questi filmati, inizialmente acquisiti dalla Polizia Municipale di Eboli, sono stati poi consegnati ai Carabinieri della locale Compagnia, guidati dal capitano Serafino Palumbo, per un'analisi approfondita.

I preziosi fotogrammi, messi a disposizione della Procura di Salerno – con il fascicolo d'indagine affidato al sostituto procuratore Alessandro Di Vico – hanno mostrato una dinamica particolare. Prima di fermarsi definitivamente, la vettura ha girato per diversi minuti a vuoto nella zona, suggerendo la possibilità di una discussione in corso tra gli occupanti o la ricerca di un punto specifico. Tali elementi video sono stati incrociati con le risultanze medico-legali emerse dall'autopsia, eseguita presso l'obitorio dell'ospedale "Maria Santissima Addolorata" di Eboli.

Le autorità continuano a lavorare incessantemente per chiarire ogni aspetto di questa complessa e drammatica vicenda.

La chiesa di Santa Maria Maggiore a Nocera Superiore

La cerimonia funebre si svolgerà nella chiesa di Santa Maria Maggiore, un luogo di culto di riferimento per la comunità di Nocera Superiore. Questa chiesa è tradizionalmente scelta per le principali celebrazioni religiose della zona e accoglierà quanti vorranno rendere omaggio alla memoria di Luigi 'Luca' Esposito.