Una dipendente dell'Università della Basilicata è stata sospesa dal pubblico servizio per un periodo di dodici mesi, a seguito di una misura interdittiva emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Potenza. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Potenza, si inserisce nell'ambito di indagini condotte dalla Guardia di Finanza su presunte irregolarità nella gestione economico-finanziaria del Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori (Cral) dell'ateneo.

La donna, che ricopriva il ruolo di tesoriera del Cral, è indagata per i reati di appropriazione indebita e truffa.

Oltre alla sospensione, il GIP ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per un valore complessivo di 331 mila euro. Le accuse principali riguardano l'appropriazione di una somma di 42.346,94 euro. Questa operazione sarebbe avvenuta mediante il riutilizzo del conto corrente e della carta Postamat dell'associazione per finalità del tutto estranee agli scopi statutari del Cral.

Le accuse di truffa e i beni sequestrati

Le indagini approfondite hanno permesso di ipotizzare una distinta condotta di truffa, questa volta ai danni della società di telecomunicazioni Wind Tre. L'accusa si concentra sull'acquisto di 248 telefoni cellulari, ottenuti a prezzo agevolato. Questi dispositivi, apparentemente destinati ai soci del Cral, sarebbero stati in realtà rivenduti a terzi, generando un danno economico quantificato in 288.957 euro per la compagnia telefonica.

Il sequestro preventivo di beni per 331 mila euro riflette la gravità delle ipotesi accusatorie, mirando a coprire i presunti illeciti commessi. La misura interdittiva di dodici mesi sottolinea la necessità di allontanare la dipendente dal servizio pubblico in attesa degli sviluppi giudiziari.

Il Cral e l'Università della Basilicata

Il Cral, Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori dell'Università della Basilicata, è un'associazione che organizza attività ricreative e sociali per il personale dell'ateneo. La sua gestione economico-finanziaria è ora al centro delle indagini che hanno portato alla sospensione della tesoriera.

L'Università degli Studi della Basilicata, con la sua sede principale a Potenza, è un'istituzione pubblica fondata nel 1982.

L'ateneo si distingue per l'offerta di corsi di laurea, master e attività di ricerca in diverse discipline, con un focus particolare sullo sviluppo del territorio regionale. L'Università promuove attivamente iniziative rivolte sia alla sua comunità studentesca che al personale, tra cui quelle organizzate proprio dal Cral.