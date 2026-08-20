I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, hanno annunciato di aver condotto due attacchi con droni nella regione meridionale saudita di Najran, al confine con lo Yemen. Le operazioni, rivendicate dal portavoce militare Yahya Saree il 20 agosto 2026, hanno preso di mira un sito sensibile presso l’aeroporto di Najran e un impianto del colosso petrolifero statale Aramco.

Dettagli delle operazioni

Il portavoce militare Houthi, Yahya Saree, ha specificato che il primo attacco ha colpito un "sito nemico saudita sensibile" all'aeroporto di Najran, mentre il secondo ha preso di mira l'impianto Aramco nella stessa città.

Le autorità saudite non hanno rilasciato immediate conferme riguardo agli attacchi.

La rivendicazione degli Houthi si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra il gruppo yemenita e l'Arabia Saudita. I droni utilizzati hanno colpito obiettivi considerati strategici per la sicurezza e l'economia saudita, seguendo una serie di episodi simili già registrati nelle settimane precedenti.

Contesto regionale e precedenti

Già il 4 agosto 2026, i ribelli Houthi avevano rivendicato un attacco con droni contro un "obiettivo sensibile" all'aeroporto di Najran. L'azione era stata presentata come una risposta a presunte incursioni di droni sauditi nello spazio aereo yemenita, in particolare sopra le aree di Saada e Hajjah.

In quell'occasione, il bersaglio avrebbe potuto essere il principale impianto radar dell'aeroporto, causando disagi alle operazioni di volo, sebbene non siano giunte conferme ufficiali dalle autorità saudite.

Precedentemente, il gruppo Houthi aveva anche rivendicato attacchi contro le strutture Aramco nelle località di Jizan e Yanbu. Intorno al 20 luglio 2026, era stato annunciato un "blocco marittimo" nei confronti dell'Arabia Saudita. Questi episodi delineano una strategia di pressione militare e politica nella regione meridionale della penisola arabica, focalizzata su impianti energetici e infrastrutture aeroportuali.