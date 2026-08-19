Una tragica fatalità ha scosso la tranquillità del Sulcis, nel cuore della Sardegna, nel pomeriggio di mercoledì 19 agosto 2026. Un incidente stradale mortale si è verificato nella località di Piscinas, a pochi chilometri dal centro abitato di Carbonia, spezzando la vita di Matteo Cossu, un uomo di 43 anni. Nato a Carbonia, ma residente proprio a Piscinas, Matteo Cossu era una figura conosciuta nella sua comunità, che ora si ritrova a piangere la sua improvvisa e dolorosa scomparsa. L'evento ha gettato un'ombra di profonda tristezza sull'intera area, richiamando l'attenzione sulla pericolosità delle strade e sulla rapidità con cui la vita può essere interrotta.

La dinamica dell'incidente e le indagini in corso

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente ha coinvolto unicamente la vettura condotta da Matteo Cossu, una Fiat Punto. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, il veicolo è improvvisamente uscito di strada, ribaltandosi violentemente. L'impatto è stato fatale per il quarantatreenne, che si trovava da solo all'interno dell'abitacolo al momento dell'accaduto. Non sono stati riscontrati elementi che possano suggerire il coinvolgimento di altri veicoli o di terze persone nella dinamica dell'incidente. Sul luogo della tragedia sono prontamente intervenuti i Carabinieri di Carbonia, che hanno immediatamente avviato i rilievi di rito.

Il loro compito è ora quello di ricostruire con la massima precisione la sequenza degli eventi, analizzando ogni dettaglio per comprendere cosa abbia causato la perdita di controllo della Fiat Punto e il suo conseguente ribaltamento.

L'intervento dei soccorsi e il cordoglio della comunità

Nonostante la tempestività dell'allarme e l'arrivo celere dell'equipe medica del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano. Per Matteo Cossu non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solamente constatare il decesso sul posto, a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. La notizia della tragica morte di Matteo Cossu ha rapidamente fatto il giro di Piscinas e delle zone limitrofe, lasciando un vuoto incolmabile.

La comunità, profondamente colpita, si è stretta nel dolore, esprimendo il proprio cordoglio ai familiari e agli amici dell'uomo. Questo tragico evento serve da amaro monito sulla fragilità dell'esistenza e sull'importanza della prudenza alla guida.

Le indagini condotte dai Carabinieri di Carbonia proseguono con l'obiettivo di chiarire ogni aspetto residuo della vicenda. Si cerca di escludere ogni possibile fattore esterno e di confermare la natura autonoma dell'incidente, che ha visto la Fiat Punto uscire di strada senza l'interazione con altri mezzi. La comunità attende risposte, mentre il ricordo di Matteo Cossu rimane vivo nel cuore di chi lo conosceva.