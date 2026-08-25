Ancora sangue sulle strade del Salento. Un incidente stradale mortale ha funestato la notte sulla strada provinciale 17, arteria che congiunge i comuni di Salice Salentino e Veglie, in provincia di Lecce. La tragedia è costata la vita a due turisti campani, un uomo di 51 anni e sua moglie di 47, entrambi residenti a Nocera Superiore, in provincia di Salerno. La coppia, a bordo di una Fiat Panda, stava viaggiando in direzione della rinomata località balneare di Porto Cesareo quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Mercedes Classe A.

Alla guida di quest'ultima vettura vi era un uomo di 41 anni, originario di San Pietro Vernotico, che procedeva dalla direzione opposta. L'impatto, di una violenza inaudita, non ha lasciato scampo ai due coniugi.

L'evento drammatico si è consumato poco prima dell’una di notte. A seguito del violentissimo scontro, l'utilitaria su cui viaggiavano le vittime si è ribaltata sul lato passeggero, subendo danni gravissimi e risultando completamente distrutta. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente per estrarre i corpi senza vita dei coniugi dall’abitacolo della Fiat Panda, ormai irriconoscibile. Secondo le prime ricostruzioni e le informazioni disponibili, il decesso delle due persone sarebbe avvenuto sul colpo, a causa della gravità delle lesioni riportate nell'impatto.

Il conducente della Mercedes, un uomo di 41 anni, è rimasto ferito nell'incidente ed è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove ha ricevuto le cure necessarie.

Interventi di soccorso e rilievi delle autorità

Sul teatro dell'incidente, un tratto della strada provinciale 17 tristemente noto per la sua pericolosità, sono intervenute diverse squadre di soccorso e forze dell'ordine. I Carabinieri della Stazione di Salice Salentino, supportati da un equipaggio della sezione Radiomobile, hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica esatta dello scontro frontale. Presenti anche i Carabinieri della compagnia di Campi Salentina, che hanno contribuito alle operazioni di gestione del traffico e messa in sicurezza dell'area.

I Vigili del Fuoco, oltre all'estrazione dei corpi, hanno operato per garantire la sicurezza del sito e prevenire ulteriori pericoli. Le indagini sono tuttora in corso per accertare le responsabilità e le cause che hanno portato a questa ennesima tragedia stradale.

La provinciale 17: un'arteria trafficata

La strada provinciale 17 riveste un ruolo cruciale come collegamento tra i comuni di Salice Salentino e Veglie, nel cuore del territorio leccese. Questa arteria è quotidianamente percorsa da numerosi residenti e, in particolare, da un elevato numero di turisti, specialmente durante i periodi di maggiore afflusso verso le rinomate località balneari della costa ionica, come la già citata Porto Cesareo.

La sua importanza strategica la rende purtroppo anche un'infrastruttura ad alto rischio, come dimostrato da questo e altri incidenti gravi che si sono verificati nel tempo. Le autorità locali e provinciali continuano a monitorare attentamente la sicurezza della viabilità, cercando soluzioni per migliorare le condizioni e prevenire future tragedie su questa e altre arterie sensibili della provincia di Lecce.