Il sindaco di Lamezia Terme ha revocato l'incarico all'assessora Maria Amicarelli, esponente di Futuro Nazionale, rimuovendola dalla giunta comunale. La decisione, formalizzata il 26 agosto 2026, è stata comunicata dall'amministrazione locale. La revoca del mandato giunge al termine di una serie di divergenze politiche interne alla maggioranza che sostiene il primo cittadino, tensioni che hanno portato a questo rimpasto nell'esecutivo.

Maria Amicarelli ricopriva la carica di assessora con deleghe alle politiche sociali e all'inclusione. La sua rimozione segna l'uscita definitiva di Futuro Nazionale dalla giunta, come confermato anche da ambienti vicini al movimento.

La scelta del sindaco, secondo quanto riportato nella nota ufficiale, è stata motivata dall'imperativo di garantire maggiore coesione e stabilità all'esecutivo cittadino. La comunicazione ha esplicitamente affermato che "la collaborazione con Futuro Nazionale non è più compatibile con le esigenze dell'amministrazione", evidenziando una divergenza ormai insanabile.

Le motivazioni e le reazioni alla revoca

La revoca dell'incarico ad Amicarelli è stata accompagnata da una comunicazione ufficiale in cui il sindaco ha sottolineato la volontà di proseguire con un assetto di giunta più compatto. L'assessora, dal canto suo, ha espresso profondo rammarico per la decisione, pur riaffermando l'impegno costante del suo movimento, Futuro Nazionale, per la città.

Questa risoluzione non solo conclude la partecipazione di Futuro Nazionale all'esecutivo comunale, ma apre anche la strada a significative riorganizzazioni degli equilibri politici locali, con possibili scenari di rimpasto.

Il contesto amministrativo di Lamezia Terme

Lamezia Terme è uno dei principali centri della Calabria, e il suo Comune è amministrato da una giunta guidata dal sindaco, composta da assessori con deleghe specifiche. L'ente locale si occupa della gestione dei servizi pubblici locali, delle politiche sociali, dello sviluppo urbano e della promozione dell'inclusione. Le decisioni della giunta comunale hanno un impatto diretto sulla vita amministrativa e sui servizi offerti ai cittadini, rendendo la stabilità dell'esecutivo cruciale.