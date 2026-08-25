Un tragico evento ha funestato il pomeriggio ad Alassio, nella provincia di Savona, dove un uomo di settant'anni è deceduto in mare. La vittima ha accusato un improvviso malore mentre nuotava, una circostanza che ha immediatamente allertato i bagnanti presenti sulla spiaggia. Questi ultimi, con prontezza e spirito di solidarietà, si sono tuffati senza esitazione per prestare i primi soccorsi, tentando disperatamente di aiutarlo a raggiungere la riva.

L'intervento dei soccorsi e i vani tentativi di rianimazione

L'allarme, lanciato con urgenza dai bagnanti testimoni dell'accaduto, ha innescato una rapida mobilitazione delle squadre di emergenza.

Sul posto sono prontamente intervenuti il personale sanitario del 118, i volontari della Croce Bianca di Andora e gli uomini della Capitaneria di porto. Nonostante la celerità e la professionalità dei soccorritori, che hanno eseguito per lungo tempo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ogni sforzo per salvare la vita all'uomo si è purtroppo rivelato inutile. La vittima è stata dichiarata deceduta sul posto, segnando un epilogo drammatico per l'ennesimo incidente in mare.

Una giornata di lutto e dolore nel Savonese

Il decesso registrato ad Alassio si inserisce in un contesto già profondamente doloroso per il territorio savonese. Quello dell'uomo di settant'anni è infatti il terzo episodio mortale avvenuto in mare nella stessa, tragica giornata.

Ore prima, nelle acque di Andora, si erano già consumati altri due drammi: la scomparsa di un bagnino, che aveva coraggiosamente tentato di salvare un turista in difficoltà, e la successiva morte del turista stesso. Le autorità locali hanno evidenziato come questa sia stata una giornata particolarmente drammatica e segnata da un bilancio pesantissimo in termini di sicurezza e vite umane perse nelle acque della zona, suscitando profonda commozione e preoccupazione.

Il ruolo cruciale degli enti di soccorso marittimo e sanitario

In giornate così critiche, l'operato di enti come la Croce Bianca di Andora e la Capitaneria di porto assume un'importanza fondamentale. La Croce Bianca di Andora, in particolare, è una stimata associazione di volontariato che svolge un ruolo essenziale nel soccorso sanitario e nel supporto alle emergenze su tutto il territorio ligure.

La sua attività si estende dall'assistenza su strada alle complesse operazioni in situazioni di emergenza in mare, dimostrando una dedizione costante alla comunità. Parallelamente, la Capitaneria di porto rappresenta l'ente preposto alla garanzia della sicurezza in ambito marittimo. La sua presenza è indispensabile in caso di incidenti o emergenze lungo le coste, dove coordina con perizia le operazioni di soccorso, la vigilanza e tutte le attività volte a tutelare la vita umana in mare e la salvaguardia dell'ambiente costiero.