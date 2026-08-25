Un grave incidente stradale ha scosso il pomeriggio del 25 agosto 2026 a Casaloldo, in provincia di Mantova, in via San Vito. Lo scontro tra una moto e un trattore ha avuto esiti drammatici: un motociclista di 75 anni è deceduto sul colpo, mentre la moglie di 73 anni, che viaggiava con lui, è rimasta gravemente ferita e si trova attualmente in pericolo di vita. L'impatto violento ha causato la fuoriuscita della moto dalla carreggiata, facendola precipitare in un fossato a lato della strada.

La tragedia si è consumata rapidamente per il motociclista settantacinquenne.

Per la consorte, invece, i soccorsi sono stati immediati: è stata trasportata d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Mantova. Qui è stata ricoverata in codice rosso, e il suo stato di salute è costantemente monitorato, permanendo in condizioni critiche. Il conducente del trattore coinvolto, un uomo di 62 anni residente a Gussola (Cremona), è rimasto fortunatamente illeso.

Le indagini dei Carabinieri e i soccorsi

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Castiglione delle Stiviere e della stazione di Piubega. Le forze dell'ordine hanno avviato i primi rilievi per raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell'esatta dinamica dell'accaduto.

Le operazioni di soccorso sono state complesse, rese necessarie dalla gravità dell'impatto che ha richiesto l'intervento del mezzo aereo per il trasporto urgente della donna ferita. I militari stanno raccogliendo testimonianze e verificando le condizioni dei mezzi coinvolti per chiarire le cause dello scontro.

L'area dell'incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi tecnici e la messa in sicurezza della strada. I carabinieri sono incaricati non solo di gestire le indagini e determinare eventuali responsabilità, ma anche di garantire la sicurezza nella zona e la gestione della viabilità locale durante tutte le fasi delle operazioni di soccorso e rilievo. L'obiettivo è fare piena luce su questo tragico evento che ha causato la perdita di una vita e ha lasciato un'altra persona in condizioni disperate.