Un intenso nubifragio, accompagnato da forti raffiche di vento, ha colpito martedì 25 agosto 2026 il territorio comunale di Orvieto. Ha provocato allagamenti diffusi, cadute di alberi e significativi disagi alla viabilità su strade statali, provinciali e comunali, causando interruzioni e limitazioni. Per affrontare le criticità, sono intervenute squadre di soccorso: personale comunale, volontari della Protezione civile, personale della Provincia di Terni e di Anas, in collaborazione con i vigili del fuoco.

Danni a monumenti e aree urbane

Il maltempo ha causato danni al Cimitero monumentale di Orvieto: la caduta di una pianta ha danneggiato alcune tombe e allagato l’ingresso della portineria.

Allagamenti si sono registrati anche nell’area antistante il Pozzo di San Patrizio, temporaneamente chiuso alle visite, e nel parcheggio del Foro Boario. Le zone più colpite dal nubifragio includono Orvieto, Orvieto Scalo, Allerona, Castel Viscardo, Castel Giorgio, Porano e Acquapendente. Vento e piogge intense hanno causato cadute di piante e allagamenti lungo le principali arterie stradali.

Criticità e interventi sulla viabilità locale

I vigili del fuoco del Distaccamento di Orvieto sono stati impegnati per ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità. Criticità sulla Variante di Orvieto Scalo, in località Sette Martiri e sulla strada per Tordimonte, per alberi caduti. Segnalati problemi anche sulla strada di Bardano in direzione Allerona, con una piccola frana e un tratto allagato, e sulle strade che collegano Orvieto a Porano (zona di Abbadia) e verso Corbara.

Accumuli d'acqua hanno rallentato la circolazione su molte arterie, creando difficoltà per gli automobilisti.

Disagi sull’Autostrada A1

Il maltempo ha colpito anche l’Autostrada A1 Milano–Napoli, tra Fabro e Attigliano in direzione Roma. Alberi caduti per il vento hanno generato una coda di circa sette chilometri. Il traffico è stato temporaneamente deviato sulla sola corsia di sorpasso, con l'intervento di Autostrade per l’Italia e mezzi di soccorso. Alternative per Roma tramite viabilità ordinaria con rientro ad Orte. Le squadre della Provincia di Terni sono tuttora al lavoro per verificare la sicurezza dei tratti viari colpiti dall’ondata di maltempo.