Il 14 agosto ricorre l'ottavo anniversario del tragico crollo del ponte Morandi a Genova, avvenuto nel 2018. Per commemorare le vittime di quella terribile tragedia, che ha profondamente segnato la città, è stata organizzata una sentita cerimonia. All'evento ha partecipato anche la presidente della commissione d'inchiesta parlamentare, Ilaria Salis, che ha rilasciato importanti dichiarazioni sulle future azioni istituzionali relative alla vicenda del viadotto.

Commemorazione e le dichiarazioni di Ilaria Salis

Durante la toccante commemorazione, la presidente Salis ha annunciato con determinazione che la commissione d'inchiesta chiederà "un grosso risarcimento" per quanto accaduto.

Ha inoltre sottolineato l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla vicenda e di proseguire con le azioni istituzionali a tutela dei diritti delle vittime e dei loro familiari. Alla cerimonia erano presenti numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, i familiari delle vittime e molti cittadini, che hanno osservato un solenne minuto di silenzio in memoria delle quarantatré persone che persero la vita nel crollo del viadotto genovese.

Il ponte Morandi: il crollo e l'azione della commissione

Il ponte Morandi, infrastruttura cruciale per la viabilità di Genova e per l'intero sistema dei trasporti, crollò il 14 agosto 2018, provocando non solo la perdita di vite umane ma anche gravi conseguenze per la città.

La commissione parlamentare d'inchiesta è stata istituita con l'obiettivo di far piena luce sulle cause del crollo e di individuare le eventuali responsabilità. Ilaria Salis, attuale presidente della commissione, ha ribadito l'impegno a portare avanti le richieste di risarcimento e a garantire che episodi simili non si ripetano, puntando a una maggiore sicurezza infrastrutturale e a controlli più rigorosi.

La giornata di commemorazione si è quindi svolta tra momenti di profondo raccoglimento e significativi interventi istituzionali, confermando la ferma volontà delle autorità di proseguire nel percorso di giustizia e memoria per le vittime del ponte Morandi. L'impegno è chiaro: non dimenticare quanto accaduto e lavorare incessantemente per un futuro più sicuro e responsabile.