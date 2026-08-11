Un uomo di 36 anni è stato trovato agonizzante nella serata di lunedì 10 agosto nel cortile di una palazzina in via Aterno, a Pescara. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno arrestato il presunto responsabile dell'aggressione, un pescarese di 66 anni. L'uomo è stato trasferito in carcere dopo l'intervento delle forze dell'ordine.

Secondo quanto ricostruito, il 36enne sarebbe stato colpito con alcuni fendenti di coltello. Nel tentativo di sfuggire all'aggressione, avrebbe cercato di calarsi dal balcone del secondo piano della palazzina, ma è precipitato nel cortile sottostante.

Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime.

Motivo dell'aggressione e intervento delle forze dell'ordine

L'aggressione sarebbe scaturita da una lite tra i due uomini. Il 66enne avrebbe accusato il più giovane di aver utilizzato la carta bancomat della moglie per effettuare degli acquisti. La discussione sarebbe poi degenerata fino all'aggressione con arma da taglio. Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti rapidamente sul posto, identificando e arrestando il presunto aggressore.

Il ferito è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e verificare le responsabilità dell'arrestato.

Il contesto urbano di via Aterno

Via Aterno si trova nella città di Pescara, una delle principali aree urbane dell'Abruzzo. La zona è caratterizzata dalla presenza di numerosi edifici residenziali e attività commerciali. Pescara è il capoluogo dell'omonima provincia e rappresenta un importante centro economico e culturale della regione.

Le autorità locali monitorano costantemente la sicurezza nelle aree urbane, intervenendo in caso di episodi di violenza o situazioni di emergenza come quella avvenuta nella serata del 10 agosto. La polizia di Stato svolge un ruolo centrale nelle attività di controllo e prevenzione sul territorio cittadino.