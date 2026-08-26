Il Comune di Sant’Elia a Pianisi, un pittoresco borgo di circa 1.500 abitanti situato nella provincia di Campobasso e affacciato sulla suggestiva valle del Fortore, ha annunciato l'adozione di una misura straordinaria per contrastare l'imminente ondata di calore. Con un'ordinanza urgente, è stata disposta la chiusura degli uffici comunali non essenziali per le giornate di giovedì 27 e venerdì 28 agosto, al fine di tutelare la salute pubblica e il benessere del personale.

La decisione è stata presa in seguito alla ricezione del più recente bollettino meteo-climatico della Protezione civile, che ha evidenziato un livello di criticità elevato per il territorio comunale.

Le previsioni indicano temperature che supereranno i 38/40 gradi Celsius, accompagnate da tassi di umidità elevati. Questa combinazione di fattori climatici è stata giudicata tale da determinare un "severo pericolo per la salute pubblica", rendendo indispensabile l'intervento dell'amministrazione locale per prevenire rischi.

Il provvedimento specifica gli orari di chiusura: giovedì 27 agosto, gli uffici non essenziali rimarranno chiusi dalle 15:30 alle 18:30. Per venerdì 28 agosto, la chiusura è stata fissata dalle 12:30 alle 14:00. L'obiettivo primario di questa iniziativa è salvaguardare l’incolumità pubblica e, in particolare, proteggere il personale impiegato nelle attività lavorative dall'esposizione prolungata a condizioni ambientali estreme.

Le elevate temperature stanno, infatti, caratterizzando intensamente l'ultimo periodo di agosto in Molise, rendendo necessarie azioni preventive.

La risposta del Comune al caldo estremo

Sant’Elia a Pianisi, un borgo che si trova a circa 660 metri sul livello del mare, dimostra una particolare attenzione alla gestione delle emergenze climatiche. Il Comune rientra tra quelli che hanno predisposto un piano di emergenza comunale, un documento fondamentale per organizzare la risposta a situazioni di rischio. L'elenco di questi piani è regolarmente trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile, a testimonianza di una pianificazione proattiva. La presenza di un tale piano è un elemento cruciale per la gestione efficace di eventi come le ondate di calore estremo, permettendo all'amministrazione di agire con prontezza e coordinamento per la sicurezza della comunità.