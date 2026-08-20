Un'importante operazione di contrasto all'occupazione abusiva delle spiagge libere è stata condotta dalla Capitaneria di porto di Torre del Greco. A San Giuseppe alle Paludi, l'intervento ha portato al sequestro di oltre duecento attrezzature balneari, tra cui sedie, ombrelloni, lettini e tavolini. Questi oggetti erano stati lasciati incustoditi sulla spiaggia libera per riservare il posto per i giorni successivi. L'azione rientra nell'operazione nazionale 'Mare e laghi sicuri 2026', una campagna di controllo intensificata per arginare l'appropriazione indebita degli spazi costieri.

La rimozione delle attrezzature si è rivelata complessa, poiché molti oggetti erano stati incatenati tra loro, richiedendo l'uso di una smerigliatrice da parte degli uomini della Guardia Costiera. L'operazione ha visto la collaborazione di Carabinieri, Polizia Municipale e personale dell'ufficio tecnico del Comune. Grazie a questo sforzo congiunto, circa 1.500 metri quadrati di spiaggia, precedentemente occupati illecitamente, sono stati restituiti alla collettività per la piena fruizione pubblica.

Dettagli dell’operazione e regolamenti

L'intervento delle autorità è scaturito da numerose segnalazioni che denunciavano la pratica di lasciare attrezzature balneari incustodite. Questa consuetudine, volta a riservare abusivamente il posto, si ripresenta ogni estate, limitando l'accesso.

Tale comportamento viola le norme che regolano il demanio marittimo. La legislazione vigente è chiara: chiunque lasci oggetti personali sulla spiaggia libera dopo il tramonto è passibile di una sanzione amministrativa fino a 500 euro. Inoltre, il recupero degli oggetti sequestrati richiede specifiche procedure amministrative, a dimostrazione della serietà con cui le autorità affrontano queste infrazioni.

Contesto nazionale e iniziative simili

Il fenomeno dell'occupazione abusiva delle spiagge non è isolato a Torre del Greco. Operazioni analoghe sono state condotte in diverse altre regioni italiane, tra cui Puglia, Liguria e Sardegna, nell'ambito della campagna nazionale per la sicurezza delle spiagge e dei laghi.

In tutta Italia, le autorità intensificano i controlli per arginare il fenomeno dei cosiddetti 'furbetti dell’ombrellone', coloro che tentano di riservare abusivamente posti sulle spiagge libere. Questo sforzo non si limita alla repressione: in località come Bacoli, vicino Napoli, sono state avviate iniziative per incrementare la percentuale di costa destinata a spiaggia libera o a spazi pubblici attrezzati, sottolineando un più ampio obiettivo di valorizzazione e accessibilità del litorale.