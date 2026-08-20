Il 20 agosto 2026 ha segnato un momento importante per L'Aquila con l'inaugurazione del nuovo parcheggio pubblico nell'area dell'ex Caserma Rossi. Questa infrastruttura strategica, realizzata dal Comune, è progettata per servire il centro storico, la vivace zona del Torrione e i numerosi pendolari, offrendo ben 424 posti auto gratuiti e disponibili ventiquattro ore su ventiquattro. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione delle principali autorità cittadine, tra cui il sindaco Pierluigi Biondi, l'assessore all'Urbanistica Francesco De Santis, Salvatore Provenzano dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e Giuseppe Bellino, dirigente del settore Politiche urbane del Comune, sottolineando l'importanza dell'opera per la comunità.

Un investimento strategico per la mobilità cittadina

L'intervento complessivo ha richiesto un investimento significativo di 4,7 milioni di euro, mirato a potenziare il sistema di sosta e accessibilità. Il parcheggio è stato concepito per rispondere a diverse esigenze: include 279 posti dedicati alle auto standard, 19 specifici per persone con disabilità, nove riservati alle donne in gravidanza e 16 predisposti per la ricarica di veicoli elettrici, un segnale verso una mobilità più sostenibile. A questi si aggiungono 32 stalli per le forze dell'ordine, due per i taxi e 67 per i motocicli, garantendo una copertura ampia per diverse categorie di utenti. Sono inoltre disponibili sei stalli per autobus, di cui uno espressamente dedicato alla fondamentale tratta Tua L'Aquila-Roma, facilitando così l'intermodalità.

Per agevolare ulteriormente l'accesso al cuore della città, fino al 30 agosto è attiva una navetta sperimentale che collega il parcheggio alla Fontana Luminosa, con corse ogni dieci minuti distribuite in tre fasce orarie e prolungamenti serali durante gli appuntamenti della Perdonanza, offrendo un servizio prezioso in occasione di eventi importanti.

Prospettive future e completamento dei servizi

Il sindaco Biondi ha evidenziato la rilevanza dell'opera, affermando: “Oggi restituiamo alla città un'area strategica al termine di un percorso avviato nel 2017”, sottolineando la visione a lungo termine dietro il progetto. L'assessore De Santis ha ribadito che l'intervento “aggiunge un tassello fondamentale” al sistema complessivo della sosta e dell'accessibilità cittadina, migliorando la qualità della vita urbana.

Il completamento del parcheggio non si ferma qui: tra settembre e ottobre sono programmati ulteriori lavori che includeranno la realizzazione del verde pubblico, di un'area cani attrezzata, di moderni servizi igienici e di una piccola attività commerciale, trasformando l'area in un polo di servizi completo. Un gesto di memoria importante sarà il trasferimento nell'area del monumento dedicato a Luca Polsinelli, rendendo omaggio alla sua figura.

Un tassello nel più ampio sviluppo urbano dell'Aquila

Questo nuovo parcheggio si inserisce in una più ampia e coordinata strategia comunale volta all'incremento dei posti auto disponibili in città, affiancandosi ad altri cantieri già in corso presso l'ex Inam e su viale della Croce Rossa.

L'autunno vedrà la piantumazione di alberi nel parco che sarà dedicato a Luca Polsinelli, maresciallo degli Alpini tragicamente deceduto in Afghanistan, un luogo di quiete e ricordo. Guardando al futuro, dopo l'estate, l'amministrazione comunale procederà con la costruzione di una bretella stradale. Questo nuovo collegamento è destinato a migliorare significativamente la viabilità scolastica, decongestionando il traffico e indirizzando le auto in modo più fluido verso la zona del Torrione. Tale ulteriore intervento richiederà l'acquisizione dell'intera area dell'ex caserma da parte del Comune, a testimonianza dell'impegno per una riqualificazione urbana profonda e duratura.