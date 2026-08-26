Un grave incidente ha scosso questa mattina il raccordo autostradale Avellino-Salerno, provocando la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Avellino. Lo scontro, che ha coinvolto due autocarri pesanti, si è verificato all'altezza di Fisciano, in provincia di Salerno, generando un vero e proprio caos e disagi significativi alla circolazione stradale.

L'episodio si è consumato nelle prime ore della mattinata, quando un tir carico di pomodori si è ribaltato nei pressi dell’uscita di Fisciano. Il mezzo pesante, nell’affrontare una curva a gomito, ha perso il suo voluminoso carico, che si è riversato copiosamente sull’asfalto e nel terrapieno che costeggia la strada.

I pomodori sparsi sulla carreggiata hanno immediatamente bloccato parzialmente il transito, rendendo impraticabile il tratto e causando l'interruzione del flusso veicolare.

Fortunatamente, nonostante la gravità dell'impatto e le conseguenze sulla viabilità, il conducente del tir è rimasto illeso. Anche gli altri automobilisti che si trovavano in transito al momento dell'incidente non hanno riportato ferite, un dettaglio che, in un contesto così critico, rappresenta un sollievo. Le autorità hanno confermato che non ci sono stati feriti tra i coinvolti.

Gestione dell'emergenza e ripercussioni sul traffico

A seguito dell'incidente, è stata prontamente istituita l'uscita obbligatoria a Fisciano per tutti i veicoli diretti verso Avellino, al fine di deviare il traffico e alleggerire la pressione sul tratto interessato.

Sul luogo sono immediatamente intervenute le squadre dell'Anas, responsabili della gestione della rete stradale, e le forze dell'ordine. Il loro intervento è stato cruciale per coordinare le operazioni di soccorso, gestire la viabilità e avviare le procedure per il ripristino della normalità.

Le operazioni di rimozione del mezzo pesante ribaltato e la successiva pulizia della strada dai pomodori e dai detriti sono ancora in corso. Si tratta di un lavoro complesso che richiede tempo e attenzione per garantire la completa sicurezza del tratto stradale prima della riapertura. L'obiettivo primario è liberare la carreggiata e consentire il normale scorrimento del traffico nel più breve tempo possibile, minimizzando ulteriori disagi per gli utenti.

Le ripercussioni sul traffico sono state, come prevedibile, particolarmente pesanti. L'incidente si è verificato intorno alle 7 del mattino, proprio nell'ora di punta, quando migliaia di pendolari e lavoratori si spostano quotidianamente tra le province di Avellino e Salerno. Questo ha trasformato il tratto interessato in un vero e proprio blocco stradale, generando lunghe code e notevoli rallentamenti che hanno messo a dura prova la pazienza degli automobilisti e causato ritardi significativi.

Il raccordo Avellino-Salerno: un'arteria fondamentale

Il raccordo autostradale Avellino-Salerno è riconosciuto come una delle principali arterie di collegamento tra la provincia di Avellino e quella di Salerno.

La sua importanza strategica è evidente dal volume di traffico che lo attraversa ogni giorno, soprattutto nelle ore mattutine e serali, quando è percorso da un'elevata quantità di pendolari e mezzi pesanti. Eventi come l'incidente odierno evidenziano la vulnerabilità di queste infrastrutture vitali e la necessità di una gestione rapida ed efficiente delle emergenze.

La presenza e il coordinamento delle squadre Anas e delle forze dell'ordine sono, in queste circostanze, fattori determinanti per garantire non solo la sicurezza degli utenti, ma anche la celerità nelle operazioni di ripristino. La loro azione congiunta è essenziale per mitigare gli effetti negativi di incidenti e garantire che la viabilità possa essere ripristinata con la massima efficienza, riducendo al minimo i disagi per la collettività.