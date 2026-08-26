Un grave incidente stradale ha scosso Crotone nella serata di martedì 25 agosto. Intorno alle 20:30, una Citroën C3 grigia è uscita improvvisamente di strada mentre percorreva via Borsellino, finendo contro la ringhiera del marciapiede e ribaltandosi a ridosso degli alberi. Due persone sono state soccorse e trasportate in ospedale. Le loro condizioni non sono ancora note.

Incidente stradale a Crotone: auto fuori strada e ribaltata

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Per motivi che restano al momento sconosciuti, il conducente della Citroën C3 ha perso il controllo dell’auto.

La vettura ha sbandato violentemente, è uscita dalla carreggiata e ha abbattuto la ringhiera metallica che protegge il marciapiede. Dopo l’impatto, il mezzo si è ribaltato sul fianco, fermandosi vicino agli alberi che costeggiano la strada.

Due feriti soccorsi e trasportati al Pronto Soccorso

A bordo della Citroën viaggiavano due persone. Entrambe sono state raggiunte dai sanitari del 118, intervenuti rapidamente dopo l’allarme, e trasferite d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Al momento non sono disponibili informazioni sulle loro condizioni di salute. Saranno gli accertamenti medici a stabilire l’entità delle eventuali lesioni riportate nell’impatto.

Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e dell’automobile. Presenti anche Carabinieri e Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La circolazione in via Borsellino ha subito rallentamenti durante i soccorsi e la rimozione del veicolo.

Crotone, incidenti anche in provincia: non una prima volta

Un episodio più grave si è verificato nei giorni scorsi ala Cutro, dove un incidente avvenuto durante la notte ha provocato la morte di un ragazzo di 18 anni. Altre due persone, entrambe minorenni, sono rimaste ferite.

Gli episodi riaccendono l’attenzione sulla sicurezza stradale nel territorio crotonese, mentre proseguono gli accertamenti delle autorità per ricostruire l’esatta dinamica degli incidenti.