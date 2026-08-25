È deceduto all'ospedale Brotzu di Cagliari Christian Sirigu, il quarantunenne rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera a Tortolì. Originario di Villaputzu e residente a Girasole, l'uomo è morto nella tarda serata di ieri a causa delle gravi ferite riportate nello scontro.

L'incidente si è verificato lungo la strada che collega la zona industriale di Tortolì con il molo di ponente del porto di Arbatax. Secondo una prima ricostruzione, Sirigu viaggiava a bordo della sua Vespa quando si è scontrato frontalmente con una Fiat 500.

L'impatto è stato di particolare violenza, causando conseguenze fatali per il motociclista.

I soccorsi e il trasferimento d'urgenza

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi. Due ambulanze del 118 hanno raggiunto il posto, affiancate dai vigili del fuoco di Tortolì, dai carabinieri della Compagnia di Lanusei e dalla polizia locale. Data la gravità delle condizioni del ferito, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Areus, decollato dalla base di Elmas. L'elicottero, identificato come Echo Lima 3, ha trasportato d'urgenza Christian Sirigu all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Il peggioramento del quadro clinico e il decesso

Nelle prime fasi successive allo schianto, Christian Sirigu era apparso vigile e cosciente, nonostante avesse riportato diverse fratture.

Le sue condizioni erano state giudicate serie, ma inizialmente non sembravano preannunciare un epilogo così drammatico. Tuttavia, dopo l'arrivo nella struttura sanitaria cagliaritana, il quadro clinico è rapidamente peggiorato. Il decesso è sopraggiunto poche ore dopo il ricovero, a conferma della gravità delle lesioni interne subite nell'impatto.

Christian Sirigu, che da circa vent'anni risiedeva in Ogliastra, era una figura conosciuta nella comunità locale. Lavorava al porticciolo turistico di Arbatax come sommozzatore. La sua scomparsa ha lasciato sgomenta la comunità.