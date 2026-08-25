Il corpo senza vita di un uomo di 54 anni è stato rinvenuto nel torrente Arroscia, all’altezza di via Sottotenente Luigi Eula, nel comune di Pieve di Teco, in provincia di Imperia. La scoperta ha mobilitato soccorsi e forze dell'ordine. L’uomo, residente nel paese dell’Alta Valle Arroscia, si era allontanato dalla propria abitazione la sera precedente al ritrovamento, un dettaglio rilevante per le indagini.

I soccorritori, giunti sul posto dopo la segnalazione, hanno constatato il decesso del 54enne. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le circostanze e valutare ogni ipotesi sulle cause del decesso.

Gli investigatori stanno esaminando le ultime ore di vita dell’uomo, i suoi spostamenti e i contatti avuti prima dell’allontanamento da casa. Attenzione è riservata anche al suo vissuto e alle circostanze precedenti il ritrovamento, per chiarire la vicenda. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per accertamenti. Nessuna pista è esclusa.

Le indagini dei carabinieri

Le indagini condotte dai carabinieri proseguono per chiarire la dinamica dei fatti. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi sulle cause della morte. Gli accertamenti raccolgono ogni dettaglio utile a ricostruire l’accaduto. L’attenzione si concentra sia sul vissuto dell’uomo sia sulle specifiche circostanze che hanno portato al ritrovamento del corpo nel torrente Arroscia.

Pieve di Teco e il torrente Arroscia

Pieve di Teco, il comune dove è avvenuto il ritrovamento, è situato nell’Alta Valle Arroscia, in provincia di Imperia. Il torrente Arroscia attraversa il territorio comunale ed è uno degli elementi naturali più significativi. La località di via Sottotenente Luigi Eula, dove è stato rinvenuto il corpo, si trova in prossimità del centro abitato, in un’area caratterizzata dalla presenza del corso d’acqua e da una vegetazione tipica delle vallate liguri.