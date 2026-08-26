Il trapper Tony Boy (Antonio Hueber, 26 anni) è stato posto agli arresti domiciliari. La gip Chiara Valori ha disposto i domiciliari presso l’abitazione dei genitori a Padova. Il provvedimento segue l’arresto di sabato per possesso di droga e di una pistola Beretta 6.35 detenuta illegalmente. La perquisizione ha portato al sequestro di cocaina, hashish e marijuana, oltre a pistola con matricola abrasa e cartucce.

La gip Valori ha evidenziato che, sebbene incensurato, Hueber è in contatto con «ambienti criminali di spessore nei quali è possibile acquistare un’arma clandestina».

I domiciliari sono stati ritenuti adeguati, offrendo un «contesto protetto e controllato». La giudice ha escluso il braccialetto elettronico, giudicando la misura sufficiente a contenere il rischio di reiterazione del reato, inclusi gravi delitti armati.

I reati contestati e le motivazioni della decisione

Antonio Hueber ha ammesso che le sostanze stupefacenti erano per uso personale, dichiarando una tossicodipendenza e un percorso di cura. La gip ha riconosciuto la compatibilità dei quantitativi con l'uso personale, negando la misura cautelare per spaccio. La misura è stata applicata per il possesso dell’arma clandestina, acquistata illegalmente tramite un gruppo Telegram dopo un furto in casa.

Hueber ha ammesso l'uso di cocaina, hashish, ketamina e marijuana, dichiarando di assumerle per reggere i ritmi della vita notturna e specificando i quantitativi.

Restrizioni professionali e il profilo dell'artista

La giudice ha imposto il divieto di partecipazione ai concerti già programmati per il tour estivo. Per future attività, inclusi nuovi concerti, richiederanno istanze per l'autorizzazione. L'artista, con un reddito lordo dichiarato di 250 mila euro nel 2024, dovrà conformarsi alle restrizioni. La gip ha ritenuto che gli impegni professionali non precludano gli arresti domiciliari, ma ha chiarito che ogni deroga sarà valutata.