Un anziano di 74 anni, ex sottufficiale dell’Esercito in pensione, è stato trovato morto nella sua abitazione a Pomigliano d’Arco (Napoli) il 26 agosto 2026. L'uomo, che viveva solo, celibe e senza figli, era deceduto da circa due settimane, e la sua scomparsa non era stata notata da nessuno.

La drammatica scoperta è avvenuta dopo che alcuni vicini, allarmati da un forte odore acre e dalla fuoriuscita di liquidi da sotto la porta dell’appartamento al secondo piano in viale Alfa Romeo, hanno prontamente allertato la Polizia Municipale. Giunti sul posto intorno a mezzogiorno, gli agenti hanno tentato invano di contattare l'uomo.

Constatata la situazione, è stata attivata d’urgenza la catena dei soccorsi, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Napoli e del personale sanitario dell’ASL Napoli 3 Sud.

Gli accertamenti e le disposizioni

I pompieri, introdottisi nell’abitazione dall’esterno tramite un’autoscala e con dispositivi di protezione, hanno rinvenuto il corpo riverso a terra in avanzato stato di decomposizione. Il medico legale ha collocato il decesso a circa due settimane fa, attribuendolo a cause naturali. Il Pubblico Ministero della Procura di Nola ha disposto la liberazione della salma per la consegna ai familiari. Le chiavi dell’immobile sono state consegnate al fratello del defunto.

Gestione dell'emergenza e viabilità

Lo spiegamento di mezzi di soccorso ha causato rallentamenti al traffico in viale Alfa Romeo. La Polizia Municipale ha gestito la viabilità, riducendo i disagi ed evitando la chiusura totale del tratto stradale. L’intervento si è inserito in una mattinata impegnativa per il Comando di Pomigliano d’Arco, sollecitato anche da altre emergenze, come una fuga di gas.