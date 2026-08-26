L'Uspp Puglia e Basilicata ha proclamato lo stato di agitazione per gli agenti della Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Potenza. La decisione, comunicata dal segretario regionale Vito Messina, è motivata da gravi criticità relative alla sicurezza e alle condizioni operative del personale, acuite da un recente episodio di evasione.

La situazione si è aggravata dopo l'evasione di due detenuti dalla struttura, poi rintracciati il giorno di Ferragosto. A seguito dell'evento, l'Uspp ha segnalato le problematiche ai vertici dell'amministrazione penitenziaria e al Prefetto di Potenza, evidenziando carenze significative sia sul fronte della sicurezza che nell'organizzazione del lavoro degli agenti.

Mancate risposte e paralisi amministrativa

Nonostante le numerose segnalazioni e le criticità ampiamente denunciate, non è pervenuto alcun riscontro concreto né sono state adottate iniziative efficaci. Questa persistente assenza di risposte ha condotto alla proclamazione dello stato di agitazione. Il sindacato ha denunciato una "preoccupante paralisi dell’azione amministrativa", nonostante le questioni fossero state portate da tempo all'attenzione delle autorità competenti.

Le problematiche evidenziate dall'Uspp riguardano la sicurezza interna della struttura e le condizioni di lavoro degli agenti. Particolare rilievo è dato alla carenza di organico e alla disponibilità di risorse necessarie per garantire il corretto svolgimento delle funzioni di sorveglianza e gestione dei detenuti, elementi essenziali per l'efficienza e la sicurezza del carcere.

Il contesto: Casa circondariale di Potenza e ruolo Uspp

La Casa circondariale di Potenza è una struttura penitenziaria nel capoluogo lucano, gestita dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Ospita detenuti in regime di custodia cautelare e in esecuzione di pena. Il personale della Polizia penitenziaria svolge un ruolo cruciale nella sorveglianza, sicurezza e gestione quotidiana dei detenuti, operando in coordinamento con le autorità giudiziarie e amministrative.

L'Uspp, Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, rappresenta il personale del comparto e si impegna nella tutela dei diritti dei lavoratori, nel miglioramento della sicurezza e delle condizioni operative nelle strutture penitenziarie. Il sindacato interviene presso le istituzioni competenti per segnalare criticità e proporre soluzioni volte a migliorare la situazione lavorativa e la sicurezza complessiva negli istituti di pena.