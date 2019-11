La focaccia al formaggio rappresenta la quintessenza del gusto ligure. E' una ricetta tipica di Recco, paese della riviera ligure.

Inizialmente la focaccia al formaggio veniva servita soltanto durante la ricorrenza dei morti. Visto il suo successo dagli anni Cinquanta, la focaccia al formaggio fu inserita nei menù di tutte le trattorie locali fino a diventare in breve tempo celebre in tutto il mondo. La versione di focaccia al formaggio qui proposta è aggiornata ed arricchita da altri tipi di formaggio oltre la crescenza.

Gli ingredienti della focaccia al formaggio

Gli ingredienti della focaccia al formaggio per 4 persone sono:

150 grammi di formaggi misti (fontina, crescenza, bel paese, groviera)

latte

300 grammi di farina

sale

olio

50 grammi di parmigiano grattugiato.

La preparazione della focaccia al formaggio

Per realizzare la gustosa focaccia al formaggio è possibile utilizzare due o più tipi di formaggio, che possono essere anche diversi da quelli indicati. Essi comunque dovrebbero essere fondenti; infatti a cottura ultimata, il ripieno della focaccia deve trasformarsi in una crema filante.

Per cominciare la realizzazione della focaccia al formaggio occorre tagliare il formaggio a dadini e metterlo in una ciotola. A questo punto va coperto con il latte e va lasciato macerare per un'ora. Nel frattempo occorre preparare la pasta: la farina va messa a fontana sulla spianatoia e va cosparsa di sale. Poi occorre versare nell'incavo centrale un cucchiaio di olio e va aggiunta un po' di acqua tiepida.

A questo punto si inizia ad impastare gli ingredienti, aggiungendo man mano altra acqua tiepida sino ad ottenere una pasta consistente ed elastica. Essa va manipolata all'incirca per dieci minuti e poi va fatta riposare per altri dieci minuti. A questo punto occorre formare un panetto di pasta e va diviso in due porzioni, di cui una leggermente più grande del'altra. La pasta va stesa in due dischi, uno dei quali risulterà leggermente più grande dell'altro.

Ora bisogna ungere con olio una teglia rotonda della tipologia da pizza e adagiarci il disco più grande, il quale dovrà leggermente debordare dalle pareti. Ora distribuire sulla pasta il formaggio con un pochino del latte in cui hanno macerato. Cospargere poi con il parmigiano grattugiato e coprire infine il secondo disco di pasta, ripiegando su questo i contorni del primo e formando tutt'intorno una sorta di cordoncino.

La focaccia è quasi pronta: infornate a 200 gradi e fate cuocere per 25-30 minuti circa, fin quando la pasta risulterà dorata. Va servita subito.

La difficoltà di preparazione della pietanza è di livello medio. Il costo degli ingredienti è medio-basso e principalmente dipende dalla tipologia di formaggi impiegata.

Un'altra gustosa focaccia è quella con i funghi proveniente dalla Campania.