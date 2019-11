Siamo ormai nel pieno dell'autunno, un periodo dell'anno nel quale molte persone amano mettersi ai fornelli e preparare deliziosi piatti da gustare. Tra le verdure di stagione più prelibate c'è sicuramente la zucca. In Italia questo ortaggio si raccoglie da settembre a novembre e grazie alla festività appena trascorsa di Halloween, in occasione del ponte di Ognissanti, la sua popolarità è cresciuta a dismisura negli ultimi decenni.

Fra i suoi molti utilizzi, la zucca può essere ideale nella versione alla contadina e in quella con la menta.

La zucca alla contadina: gli ingredienti e la preparazione

Ingredienti per 6 persone:

una zucca non troppo grande

sale

pepe

mezzo bicchiere di olio d'oliva extravergine

30 grammi di burro

mezzo litro di latte

due cucchiai colmi di farina

due cucchiai di pecorino grattugiato

Per prima cosa si deve sbucciare la zucca, privarla dei semi e dei filamenti e tagliarla a fette regolari. Disporre le fette a strati sul fondo di una teglia da forno a bordi alti: salare, aggiungere il pepe, irrorare con l'olio e cospargere qua e là il burro a fiocchetti.

Stemperare a questo punto nel latte la farina, meglio con l'aiuto di una frusta. La pastella infatti non deve risultare grumosa. Versare questo composto nella zucca, che ne dovrà risultare completamente coperta, condire poi con il pecorino. Occorre poi porre la teglia in un forno caldo e toglierla dopo circa 45 minuti, quando il latte sarà completamente evaporato e la zucca sarà diventata morbida.

Servire in tavola ben caldo, nello stesso recipiente di cottura.

L'ideale piatto con cui accompagnare la zucca alla contadina è la focaccia al formaggio.

La zucca alla menta: gli ingredienti e la preparazione

Ingredienti per 4 persone:

1 chilo di zucca

olio

menta

aceto

sale

Per prima cosa si deve prendere la zucca e pelarla, ossia eliminare i filamenti e i semi. A questo essa va tagliata a dadi dallo spessore di circa un dito.

Versare abbondante olio nella padella per friggervi la zucca a dadi, prestando attenzione a farla dorare su tutti i lati. Dopo scolare e mettere su un piatto coperto con carta assorbente per privarla dell'unto della frittura. Tritate il mazzolino di menta e mescolatelo alla zucca insieme a due cucchiai di aceto. Salare e servire freddo. Va bene anche come condimento per gustosi crostini dorati in forno.

Questo piatto può essere buono da abbinare con un ottimo risotto ai funghi.

La difficoltà di esecuzione di queste due Ricette è piuttosto basilare, gli ingredienti impiegati non richiedono una spesa particolare ed in poco tempo è possibile realizzare due prelibati contorni autunnali da gustare in compagnia.