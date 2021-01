La torta margherita è uno dei dolci più conosciuti. Questa torta è formata da un impasto molto semplice che si prepara in pochissimi minuti. L'unico segreto è quello di montare perfettamente tutti gli ingredienti, per ottenere un dolce molto soffice.

Ingredienti per la torta

Farina 00 90g

uova 3

tuorli 3

zucchero 150g

burro 90g

sale fino 1g

fecola di patate 50g

scorza di limone 1

lievito per dolci 3g

zucchero a velo q.b.

Difficoltà: media

preparazione: 20 minuti

dosi per: 8 persone

Procedimento per preparare la torta margherita

Per preparare la torta margherita si deve sciogliere il burro a fuoco bassissimo e dopo si deve lasciare intiepidire.

Si può sciogliere il burro anche con il forno a microonde, per velocizzare un po' i tempi. A questo punto versare nella ciotola di una planetaria lo zucchero, le uova e azionare a velocità media la macchina con la frusta. Poi versare la scorza di limone grattugiata e il sale. A velocità massima montare il tutto per circa 8 minuti e successivamente aggiungere un tuorlo alla volta. Invece in un'altra ciotola si devono unire la fecola, la farina, il lievito e setacciarli su un foglio di carta forno. Rallentare la velocità della planetaria e unire le polveri. Aumentare ancora la velocità, per ottenere un bel composto omogeneo e spegnere la macchina. Trasferire il composto in una ciotola, aggiungere il burro fuso e mescolare rapidamente, per creare una massa uniforme.

Versare ancora una volta il composto nella ciotola della planetaria e mescolare dal basso verso l'alto. Il composto si può trasferire in uno stampo imburrato e infarinato. Cuocere il dolce in forno statico preriscaldato a 190° per circa 40 minuti. Sfornare la torta e lasciarla raffreddare. Spolverizzare con lo zucchero a velo e in questo modo la torta margherita è pronta da gustare.

Questo dolce può essere conservato per una settimana sotto una campana di vetro. Oppure è possibile congelare la torta per un mese. La torta margherita può essere farcita anche con della crema pasticcera profumata al limone.

Altra versione da provare

Esiste anche la versione della torta margherita al cacao. In questo caso si può realizzare il dolce in questione utilizzando del cacao amaro e più precisamente 50g.

Per il resto il procedimento è uguale alla versione classica. Per avere una torta più leggera si può utilizzare l'olio di semi al posto del burro. Questa versione può essere consumata così oppure può essere farcita con della marmellata o della panna. Il dolce è perfetto per completare il pranzo o la cena. Inoltre è ideale per la colazione e magari accompagnata con una tazza di cappuccino, per iniziare nel migliore dei modi la lunga giornata.