Questa ricetta è una rivisitazione del classico spaghetti con zucchine e gamberetti: il melone e le spezie creano l’effetto sorpresa al palato. Nel provare questa ricetta troverete che la pasta migliore, per esaltarla, saranno gli spaghetti biologici di farro trafilati al bronzo. Oltre al suo particolare profumo e al sapore intenso, il farro si presta bene ad esaltare le Ricette con verdura, pesce e frutta. Inoltre, come cereale il farro è più digeribile e ricco di fibra. D’estate si ha sempre voglia di cucinare il meno possibile e mangiare qualcosa di fresco [VIDEO].

Ecco che questa ricetta di spaghetti con zucchine, gamberetti e melone rende possibile realizzare i nostri desideri. Molto spesso abbinando la frutta ai primi piatti o alle insalate si hanno dei risultati sorprendenti. Quindi con l’aggiunta delle aromatiche e le spezie giuste la frutta dona alle pietanze una gustosità sorprendente.

Ingredienti per gli spaghetti con zucchine, gamberetti e melone

Dosi per 2 persone

200 gr. di spaghetti di farro biologici trafilati al bronzo

200 grammi di gamberetti freschi sgusciati

2 zucchine di media dimensione

2 fette di melone retato

½ cipollotto di Tropea di media dimensione

1 aglio

Prezzemolo q.b.

1/2 limone

Scorza di mezzo limone

Mezza tazzina di vino bianco “Insolia”

Un pizzico di cumino in polvere

Un pizzico di curcuma

Pepe rosa in grani q.b.

Pepe ai 4 colori q.b.

Sale q.b.

Olio evo

Procedimento per gli spaghetti con zucchine, gamberetti e melone

Lavare i gamberetti freschi già sgusciati e irrorarli con il succo di mezzo limone lasciandoli a scolare.

Tagliare a pezzi piccoli le zucchine, la cipolla e il melone, quest’ultimo riporlo in frigo dopo il taglio. Sminuzzare una parte di scorza di limone. Mettere l’olio in padella e aggiungere la cipolla, la scorza di limone, pepe rosa in grani e l’aglio, lasciando cuocere l’aglio, questo, contribuirà a dare una nota decisa al sapore.

Come la cipolla comincia ad imbiondire leggermente, aggiungere le zucchine e spolverare con cumino e coriandolo. Lasciare sul fuoco dolcemente circa 10/15minuti circa, rigirando con un cucchiaio di legno di tanto in tanto. A questo punto le zucchine saranno già quasi ammorbidite e dunque è arrivato il momento di aggiungere i gamberetti.

Dopodiché aggiungere il pepe ai 4 colori. Rigirare i gamberetti col cucchiaio fino a quando non cambiano colore e sfumare il vino. Tenere sul fuoco ancora altri cinque minuti non di più, il pesce non ha bisogno di tanto per cuocersi, aggiungere sale, se necessario, e spegnere. Nel frattempo avrete messo l’acqua a bollire con gli spaghetti di farro. Quando la pasta è pronta scolare e mettere nella padella con il condimento e spadellare. È dunque arrivato il momento del melone, prenderlo dal frigo ed unirlo al resto, mescolando per far amalgamare tutti i sapori. Impiattare ed aggiungere la scorza di limone tagliuzzata e qualche fogliolina di prezzemolo tritato.

Con cosa accompagnare questo piatto di spaghetti di zucchine, gamberetti e melone?

Tra i vini che si possono abbinare a questo primo ci sarebbero tre possibilità. La prima è un buon Verdello, poi si può provare anche un ottimo Bianco di Nera oppure si può esagerare con un Ribolla Gialla. Tutte queste sono indicazioni, poi ognuno sceglierà in base alle proprie papille gustative. Poiché il vino come la cucina che è creatività, rispecchia i gusti e le personalità. Quindi, libertà d’agire togliendo o aggiungendo ingredienti, solo così un piatto diventa nostro.