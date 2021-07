Spesso nella bella stagione gli amanti della gastronomia cercano cibi non troppo elaborati, freschi e semplici da cucinare. Chi ama i formaggi e e torte salate in generale non può non apprezzare una torta fatta appunto solo con i formaggi.

Il tortino ai tre formaggi è un'idea per una colazione rustica e veloce. La torta a base di formaggio, mascarpone e panna è ottima sia calda che fredda. Lo zenzero aggiunge poi un tocco particolare al tutto. Tale pietanza può essere conservata a lungo nel congelatore e tirata fuori nei momenti in cui non si ha nulla di originale da servire ai commensali.

Questa preparazione, infatti può essere messa in delle apposite vaschette coperta con un foglio di alluminio e posta nel congelatore per alcuni mesi. Poi all'occorrenza, quando serve, può essere presa dal freezer e posta direttamente in forno a 160 gradi per permettere una lenta cottura e poi essere scaldata a 180 gradi. Essa manterrà inalterate le caratteristiche organolettiche e il gusto. Questa leccornia - essendo composta quasi per intero da formaggi - non deluderà coloro i quali non amano cibi troppo elaborati.

Per quanto riguarda invece la scelta del vino da abbinare - visto che si tratta di formaggio - è davvero semplice trovarne uno adatto a questa ricetta: ad esempio un Carso Rosso Doc o un vino fermo, come un Carso Terrano Doc.

Di questa pietanza esistono diverse versioni, durante il corso dei secoli gli chef hanno cambiato gli ingredienti e i formaggi al suo interno, rendendo il piatto sempre nuovo. Di seguito andiamo a proporre la versione più originale e sfiziosa al palato.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 40 minuti

una confezione di pasta sfoglia surgelata

200 gr di ricotta

200 gr di mascarpone

20 gr di burro

due uova

50 gr di caciotta grattugiata

1 dl e 1/2 di panna liquida

un pezzetto di radice di zenzero

poca farina bianca

sale

Preparazione

Per prima cosa occorre passare al setaccio la ricotta, unirvi il mascarpone, un pizzico di sale, la panna, la caciotta, un'abbondante grattugiata di zenzero e le uova.

Poi si deve stendere la pasta con il matterello dello spessore di pochi millimetri e foderare con questa uno stampo precedentemente imburrato e infarinato. Versare il composto nello stampo, livellarlo con il cucchiaino, ripiegare i bordi della pasta verso l'interno e segnarla tutto attorno con un coltello o con i rebbi di una forchetta.

Poi è possibile infornare alla temperatura di 180 gradi per 40 minuti circa. Attendere qualche minuto prima di sfornare il tortino. Infine è possibile gustarlo caldo o freddo.