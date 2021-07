La fantasia è necessaria in cucina per poter realizzare piatti nuovi con ingredienti comuni. È anche il caso degli spaghetti con melanzane alla crema di pistacchio e pomodoro al forno. In realtà, a pensarci bene gli ingredienti sono quelli della pasta alla norma: spaghetti, pomodoro e melanzane, ma con l' aggiunta della crema di pistacchio e i pomodori sono al forno.

Sembrerebbe una complicata, ma questa ricetta in verità è facilissima da eseguire, praticamente si può realizzare anche mentre si è indaffarati a far altro per i passaggi semplici che la caratterizzano.

Per quanto riguarda la crema di pistacchio si può comprare già pronta oppure prepararla velocemente anche il giorno prima e conservarla in frigo.

Ingredienti per gli spaghetti con melanzane alla crema di pistacchio con pomodoro al forno

Dosi per due persone:

200 gr. spaghetti di grano duro

2 melanzane medie

4 cucchiai di crema di pistacchio

2 foglie di basilico

2 spicchi d’aglio

Sale q.b.

pepe 4 colori q.b.

peperoncino q.b.

olio evo q.b.

Per i pomodori al forno

4 pomodori rotondi maturi

2 cucchiaini di pecorino

2 cucchiaini di parmigiano

4 cucchiai di mollica di pane

1 aglio

Olio evo

Sale e pepe q.b.

Un pizzico di origano

Per la crema di pistacchio

300 ml di acqua

150 gr di pistacchi non salati

100 ml di olio evo

25 gr di pecorino e 25 gr di parmigiano

Preparazione spaghetti con melanzane alla crema di pistacchio e pomodoro al forno

Per la crema di pistacchio:

Portare a bollore l’acqua, quindi immergervi i pistacchi non salati, lasciarli bollire per circa 5 minuti e poi spegnere e scolare.

Asciugare con un canovaccio, in modo tale che la parte esterna dei pistacchi si ammorbidisca, poi, uno alla volta premerli tra le dita in modo tale che la parte esterna del pistacchio venga via. Mettere i pistacchi in un frullatore e aggiungere l’olio man mano che si frullano. Alla fine aggiungere i formaggi e poca acqua per rendere la crema più morbida.

Mettere la crema ottenuta in un contenitore, ricoprire con altro olio e riporre in frigo se non si userà subito, può rimanerci massimo per quattro giorni.

Per i pomodori al forno:

Scaldare il forno a 200°, poi lavare e asciugare 4 pomodori, in una leccarda mettere un foglio di carta forno e adagiarvi i pomodori con la parte tagliata verso su.

A questo punto sminuzzare uno spicchio d’aglio e passarlo sui pomodori, poi la mollica e per ultimo i formaggi. A questo punto spargere origano e olio evo sui pomodori e quindi infornare. Tenere in forno circa 30 minuti, gli ultimi 5 usare il grill. I pomodori devono risultare asciutti e cotti, quindi i minuti dipendono dal forno e dal gusto individuale.

Come preparare il condimento

Adesso è il momento di preparare il condimento per gli spaghetti con melanzane alla crema di pistacchio e pomodori al forno. Pelare e tagliare le melanzane in piccoli dadini, non serve metterle sotto sale. In una larga padella versare l’olio, i 2 spicchi d’aglio e il peperoncino e salare, appena l’olio è pronto friggere le melanzane, la cottura deve essere omogenea.

Quando tutte le melanzane risultano cotte aggiungere i quattro cucchiai di crema di pistacchio e mescolare per far amalgamare i sapori.

Aggiustare di sale e pepe e spegnere. Intanto occorre far cuocere gli spaghetti. A questo punto i pomodori saranno già cotti, dunque, toglierli dal forno e metterne quattro in ogni piatto, che deve essere piano. Una volta che la pasta sarà cotta saltarla nel condimento e poi con l’aiuto di una pinza e un cucchiaio di legno posizionare la porzione al centro del piatto, tra i pomodori. Adagiare una foglia di basilico al centro degli spaghetti, che darà un tocco in più con il colore e il profumo.