Lo stomatico è un delizioso biscotto calabrese, conosciuto e apprezzato in particolar modo nella provincia di Reggio Calabria. Le sue origini sono antichissime, e, secondo alcune fonti, questo dolce risalirebbe all'età dei Greci; difatti, la parola stomatico deriva dal greco "to stoma" che vuol dire "la bocca".

Apprezzato sia dai grandi che dai bambini, lo stomatico si caratterizza per il suo gradevole profumo che gli viene conferito da alcune spezie che vengono impiegate nella preparazione: si tratta della cannella e dei chiodi di garofano, ingredienti che lo rendono un dolce davvero speciale.

Inoltre, si tratta di un biscotto privo di grassi.

Lo stomatico è ottimo da servire come dessert alla fine del pranzo domenicale, durante le feste natalizie o al termine di una cena organizzata con parenti o amici, e più essere accompagnato con un bicchierino di vino dolce liquoroso.

Lo stomatico calabrese è stato inserito nell'elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizioni Italiani dal Ministero della Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Esso si trova in tutti i forni e le pasticcerie calabresi, ma è facile da realizzare anche in casa, in quanto la preparazione non è particolarmente difficile.

Gli ingredienti dello stomatico

Gli ingredienti per la preparazione dello stomatico per 6 persone sono:

500 g di farina 00

300 g di zucchero semolato

100 ml di olio d'oliva

20 g di ammoniaca per dolci

chiodi di garofano q.b.

cannella q.b.

mandorle q.b.

La preparazione dello stomatico

Iniziare la preparazione dello stomatico calabrese dividendo lo zucchero semolato in parti uguali e utilizzando una parte per preparare il caramello.

Una volta ottenuto il caramello, occorre scioglierlo fino al momento in cui lo stesso assume un colore ambrato.

Dopo questi passaggi, versare la farina, lo zucchero rimanente, l’olio e l’ammoniaca per dolci all'interno di una ciotola, rimestare i tre ingredienti, dopodiché occorre unire i chiodi di garofano e la cannella. Versare il caramello tiepido e creare un composto piuttosto liscio ed omogeneo.

Successivamente, foderare una teglia con carta da forno, versare l’impasto e realizzare una sfoglia spessa di circa 3 cm. Decorare la superficie con le mandorle mantenendo una distanza di almeno 7-8 centimetri tra l’una e l’altra, dopodiché inserire la teglia nel forno e fare cuocere a 180 gradi per circa 35 minuti.

A cottura ultimata, occorre togliere lo stomatico dal forno, munirsi di un coltello a seghetto per tagliare il biscotto ottenuto a quadrotti con al centro la mandorla e infornare di nuovo per ulteriori 10 minuti a 90 gradi.

Terminato questo tempo, sfornare lo stomatico, fare raffreddare, disporre su un piatto da portata e servire.

Lo stomatico calabrese può essere conservato in un recipiente di latta per non oltre un mese.