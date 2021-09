La meringa è una preparazione dolce a base di albume d'uovo e zucchero a velo, tipica della cucina italiana, francese e svizzera. Leggerissima e friabile trova la sua applicazione in diversi dolciumi preparati proprio con questi ingredienti. Le meringhe ordinarie sono cotte in forno, in genere a forma di ciuffo. Vengono poi ricoperte oppure farcite con cioccolato, panna montata e svariate altre creme o marmellate. Le meringhe in salsa di arancia formano un delizioso dessert estivo, ma da gustare anche tutto l'anno. Farcite con panna montata profumata allo zenzero da servire con una salsa di arancia rappresentano un delizioso intermezzo culinario per ogni occasione.

In genere, questo dolce è da abbinare assolutamente con uno spumante dolce meglio se italiano. Il Pinot può essere l'ideale data l'estrema dolcezza data dalla meringa. Di questa leccornia esistono molte varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione tra le più sfiziosa.

Ingredienti

Quantitativi per 14 - 20 meringhe

Tempo di preparazione 40 minuti

Tempo di cottura 1 ora e 30 minuti, 2 ore

3 albumi

75 gr di zucchero scuro

75 gr di zucchero semolato

Per la salsa

3 dl di succo di arancia

2 cucchiaini di maizena

1 cucchiaio di zucchero semolato

Per il ripieno

3 dl di panna densa

2 cucchiai di sciroppo di zenzero

50 gr di radice di zenzero più un poco per decorare

Preparazione

Per prima cosa preriscaldare il forno a 110 gradi centigradi.

Foderare una larga placca da forno con carta oleata. Preparare le meringhe: sbattere insieme gli albumi con lo zucchero scuro e lo zucchero semolato fino a ottenere un composto denso. Mettere il composto in una tasca da pasticceria con una bocchetta del diametro di 2 centimetri e far scendere sulla placca delle linguette lunghe 9 - 10 centimetri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infornare le meringhe per 1 ora e 30 minuti oppure per 2 ore finché diventeranno chiare e asciutte. Toglierle dalla carta e metterle a raffreddare in una reticella. Preparare la salsa: Mescolare la maizena con un cucchiaio di succo di arancia. Far riscaldare il succo rimasto e aggiungerne un po’ al composto, mescolando bene.

Rimettere sul fuoco, e sempre mescolando portarle a ebollizione. Aggiungere infine lo zucchero e far cuocere il composto a fuoco lento per 5 minuti. Successivamente far raffreddare. Montare la panna e aggiungervi lo sciroppo di zenzero: sbatterla di nuovo finché è ancora ben densa. Sminuzzare la radice di zenzero e aggiungerla alla panna conservandone dei pezzettini per la decorazione. Disporre le meringhe a due a due una sull'altra, dopo averle farcite con la panna. Decorarle con pezzettini di zenzero e servirle con la salsa di arancia.