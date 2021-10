I cestini di pasta caramellata sono un invitante intermezzo ideale per l'ora del tè oppure per un'occasione importante. Si ottengono modellando la pasta caramellata, appena sfornata, e perciò ancora tenera, dentro a tazze da tè. Questi cestinati croccanti sono adatti per essere riempiti da palline di gelato di un bel biondo dorato oppure da crema pasticciera e marmellata. Si possono servire tanto in estate quanto d'inverno. Sono davvero semplici da realizzare non serve la maestria dello chef, ma è essenziale seguire alla lettera i vari passaggi della ricetta.

Particolarmente eleganti, belli da esibire anche per una cena importante. Si può tranquillamente abbinare a questo dolce un moscato dolce. Di questa leccornia esistono diverse varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più sfiziosa e di grande effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 1 ora, più il tempo della solidificazione in freezer

Tempo di cottura 25 - 30 minuti

100 gr di briciole di mollica di pane scuro fresco

50 gr di zucchero di canna

3 dl di doppia panna

1 cucchiaio di rum

1 dl e 1/2 di panna

25 gr di zucchero a velo

Per i cestinetti

25 gr di burro

25 gr di zucchero di canna

1 cucchiaio di miele

25 gr di farina

1/4 di cucchiaino di zenzero grattugiato

2 o 3 pezzetti di zenzero tagliati a filetti

12 pallottole di gelato

Preparazione

Per prima cosa preparare il gelato il giorno prima.

Preriscaldare il forno a 200 gradi. Mescolare insieme la mollica di pane con lo zucchero scuro e spargerli sulla placca da forno. Mettere in forno caldo per circa 10 minuti. Far raffreddare bene la mollica sminuzzandola bene fra le dita. Frullare insieme la doppia panna con la panna più leggera per ottenere un composto soffice e denso.

Unire il Rum e lo zucchero a velo e mettere il tutto in un contenitore. Conservare nel freezer per 2 ore. Versare il composto di panna in una ciotola e sbatterlo con la frusta fino a che diventa morbido. Mescolarvi la mollica, rimetterlo nel contenitore e farlo solidificare nel freezer. Preriscaldare il forno a 180 gradi. Foderare una placca con un foglio di carta pergamenata.

Far sciogliere il burro con lo zucchero e il miele a fuoco dolce. Unirvi la farina mescolata con lo zenzero grattugiato e lasciar raffreddare. Dividere il composto in 4 e formare sulla placca 4 piccole palle. Cuocerle in forno per 5 - 6 minuti, poi schiacciarle dandogli la forma di un disco e rimetterle in forno per 7 - 10 minuti. Predisporre 4 tazze da tè capovolte. Lasciar raffreddare leggermente i dischi di pasta poi, con delicatezza e rapidità, rimuoverli ad uno ad uno con una piccola spatola e deporli sulle tazze capovolte modellandoli a forma di cestelli. Lasciarli raffreddare e indurire. Per servire il dessert 2 oppure 3 palline di gelato in ciascun cestello e decorare con piccoli steli di zenzero fresco e foglioline fresche di menta.