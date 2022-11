La pasta è da sempre un piatto tradizionale italiano, ma l'origine stessa della provenienza di tale adorata pietanza è dubbia. C'è chi dice "impropriamente" che la sua nascita si debba ad una scoperta cinese per come la conosce il grande pubblico, e che sia stato Marco Polo a importarla nella nostra bella nazione intorno al XIII secolo, altri invece la vorrebbero collocare nella storia come un'invenzione Greca. Qualunque sia la verità, sta di fatto, che la pasta rimane uno dei cibi più consumati nel mondo. Dai condimenti più tradizionali in Europa e in America, ai ripieni più fantasiosi ed esotici in Asia, rimane uno degli alimenti principi della dieta mediterranea.

I fusilli con salsa al curry rappresentano un modo originale di presentare un primo piatto con fantasia ed estro innovativo. L'aggiunta del curry alla ricetta dona un sapore esotico non comune. Il mix di spezie infatti formato da: Curcuma (ingrediente principale), pepe nero, cumino, coriandolo, cannella, chiodi di garofano, zenzero, noce moscata, fieno greco, peperoncino cardamomo, dona a questo delizioso miscuglio di sapori un tocco di originalità che non guasta. E per aggiungere un gusto più deciso alla prelibatezza, si può addizionare, a fine cottura, mezza banana passata al setaccio. In tal caso decorare i bordi del piatto con delle rondelle di banana insaporite al burro. Questa squisitezza al palato con sapore prettamente orientaleggiante ha bisogno di un vino non troppo strutturato.

Una scelta classica potrebbe essere un "Gewurtztraminer", regalerà al palato sensazioni inebrianti esaltando il gusto deciso del curry. Di questa leccornia ne esistono davvero poche varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire ma di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 40 minuti circa

350 gr di fusilli

100 gr di cipolla affettata

25 gr di burro

25 gr di farina

1 cucchiaio di curry piccante

1 limone

1/2 foglia di alloro

un trito di prezzemolo e sedano

1 pizzico di timo

1 pizzico di noce moscata grattugiata

4 dl di brodo

sale

Preparazione

Per prima cosa fare imbiondire leggermente la cipolla affettata con il burro in una casseruola, badando che non bruci.

Dovrà solo appassire. Aggiungere il trito di prezzemolo e sedano, il timo, l'alloro e la noce moscata. Cospargere poi con la farina e mescolare. Unire il curry, amalgamare bene il tutto mescolando con cucchiaio di legno e far prendere un leggero colore biondo; fare attenzioni che non bruci. Bagnare con il brodo, mescolare ancora, aggiustare di sale e portare ad ebollizione a fuoco dolce.

Far cuocere la salsa per circa 40 minuti, quindi passarla al setaccio, ponendovi sopra un telo. Rimetterla al fuoco, far riprendere l'ebollizione, e aggiungervi un po' di succo di limone. Lessare i fusilli in abbondante acqua salata, scolarli al dente e versarli in una terrina. Condirli con la salsa al curry, mescolare bene, disporre la pasta su di un piatto da portata e servire.