Dover cucinare per i bambini spesso non è semplice e talvolta è necessario accontentarli combinando la loro voglia di cibi gustosi con la necessità di mettere in tavola un piatto nutriente.

A tal proposito una soluzione può essere la "pasta golosa al forno": essa si realizza con una salsa formata da patatine al formaggio, mortadella, parmigiano, pangrattato e granella di pistacchio, i quali costituiscono un gustoso condimento.

Si tratta di una ricetta che, per la varianza degli ingredienti con la compongono, può essere proposta anche come piatto unico, adatto non soltanto per i bambini ma anche per i più grandi.

Ingredienti

Quantitativi per per 5 persone:

500 grammi di pasta tipo fusilli;

Due pacchetti di patatine al formaggio;

250 grammi di mortadella;

Quattro cucchiai di granella di pistacchio;

Burro e pangrattato per la base della teglia;

Parmigiano.

Tabella kcal per 100 grammi:

Pasta: 366

Patatine al formaggio: 512

Mortadella: 317

Granella di pistacchio: 637

Parmigiano: 387

Procedimento

Iniziamo come prima cosa a preparare la salsa con le patatine al formaggio, mettendo l'intero contenuto dei due pacchetti in una padella antiaderente, e quattro bicchieri di acqua, il tutto a fuoco medio basso. Mescolare con un cucchiaio di legno frequentemente, per evitare che si bruci, aggiungendo acqua all'occorrenza. Quando otterremo una purea omogenea e senza grumi, coprire con coperchio e scendere dal fuoco.

Si deve poi mettere la pentola per la cottura della pasta sul fuoco e procedere alla normale cottura. Nel frattempo, dopo aver acceso il forno a 200 gradi, si deve prendere una teglia e spennellare il fondo con olio o burro e spolverare con il pangrattato. Stendere quindi le fette di mortadella sul fondo. Non appena la pasta sarà cotta, scolare bene e versate nella teglia distribuendo uniformemente.

Prendere la crema di patatine e versarla sulla pasta, facendo in modo che la ricopra tutta, spolverare quindi con abbondante parmigiano e quattro cucchiai di granella di pistacchio. Infornare il tutto per 10 minuti nel forno preriscaldato a 200 gradi. Una volta pronta, è possibile servire calda.

Variante: per chi non gradisce particolarmente la mortadella c'è la possibilità di sostituirla con il prosciutto crudo o con la pancetta. Inoltre è anche possibile usare un formaggio più saporito del parmigiano, come per esempio il provolone piccante.