Dedicare del tempo al benessere personale, non solo con del buon esercizio fisico, ma anche con un'alimentazione corretta, sana e gustosa rappresenta una vera e propria sfida dati i tempi frenetici che corrono.

Per una colazione particolare e nutriente i pancake, in una variante diversa rispetto al solito, rappresentano allora un buon compromesso per iniziare bene una giornata ricca di impegni. Si tratta di pancake proteici dalla preparazione semplice che si possono accompagnare con creme e marmellate di ogni genere, a seconda dei gusti di ciascuno.

Tempi di preparazione: 5 minuti in totale

Tempi di cottura: 10 minuti circa

Ingredienti per 6 pancake:

250 ml di albume d'uovo;

50 ml di latte (latte senza lattosio o di soia, se li volete ancora più light);

60 gr di farina di avena;

1 cucchiaino di zucchero (o zucchero di canna);

1 cucchiaino di lievito per dolci.

Modalità di preparazione:

Versare tutti gli ingredienti in un frullatore e mescolare per un paio di minuti a velocità massima. In alternativa, si può utilizzare un frullino ad immersione, molto più pratico e veloce.

Una volta ottenuto un composto liquido e senza grumi, versarne poco per volta in una padella (diametro 20 cm), precedentemente oliata e riscaldata. Fate cuocere per 2/3 minuti, poi con l'aiuto di una palettina girare il pancake e lasciare cuocere per altri 2/3 minuti.

Prima di passare al pancake successivo, si consiglia di oliare nuovamente la padella, in modo che il composto non si attacchi.

Una volta preparati li si può accompagnare come si preferisce: tra le varianti di solito più impiegate le fettine di banana, mele verde, frutta di stagione, frutta secca o anche con cioccolato, sciroppo d’acero o burro di arachidi (anche qui dipende tutto dai gusti personali).

Quella su proposta è solo una possibile versione: i pancake di fatti si possono preparare con moltissimi ingredienti diversi. Tra le altre possibili metodiche di preparazione, qualora si desideri un gusto più deciso e appetitoso, una delle versioni più apprezzate rimane sempre quella con il cacao amaro che impiegato direttamente nell'impasto regala un intenso sapore.

Il tutto può essere servito poi con della glassa di cioccolato di sopra vellutata e fluida arricchita con una manciata di nocciole.

Sono ottimi sia caldi oppure freddi e validi per chiunque volesse al mattino una colazione energetica, ma anche per una merenda sostanziosa a metà pomeriggio.