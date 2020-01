I pancake sono dei dolci tipici americani a forma di disco. Essi hanno una consistenza spugnosa e possono essere farciti a proprio piacimento. In America vengono consumati soprattutto a colazione e decorati con sciroppo d'acero, che ha un sapore simile al miele, e della panna montata. La ricetta per prepararli non prevede ingredienti complessi e si possono realizzare in 15 minuti.

Gli ingredienti per realizzare i pancake

Come anticipato, ottenere i pancake in base alla ricetta di seguito descritta non è difficile nè costoso.

Infatti, in pochi minuti si possono preparare questi deliziosi dolci utilizzando i seguenti ingredienti:

130 grammi di farina di grano tenero

2 uova

15 grammi di zucchero

Mezza bustina di lievito

200 grammi di latte

30 grammi di burro sciolto

Olio extra vergine di oliva

Una volta pronti, i pancake possono essere farciti con la crema che si preferisce. Dunque, oltre al tradizionale sciroppo d'acero menzionato prima, è possibile aggiungere nutella o marmellata.

È da precisare che la lista di ingredienti su esposta fa riferimento alla preparazione di circa 8 porzioni del nostro dolce.

Il procedimento per preparare i pancake

Dopo essersi dotati dell'occorrente, la prima cosa da fare per preparare i pancake è montare gli albumi dopo averli separati dai tuorli d'uovo. Lo scopo di ciò sarà ottenere una panna gonfia e soffice che per il momento sarà messa da parte.

In un'altra ciotola, invece, si dovranno mescolare i tuorli insieme allo zucchero, preferibilmente utilizzando una frusta.

Si prosegue poi inserendo nella stessa ciotola, poco a poco, quindi non subito per intero, prima il burro sciolto e poi il latte. Ciò va fatto sempre continuando a mischiare il tutto.

Rigorosamente nello stesso modo, vanno inseriti prima il lievito e poi la farina.

Completato l'inserimento di tutti gli ingredienti, ora bisogna unire tutto per bene, continuando a girare la frusta fino a che si raggiungerà un composto molto uniforme.

Nel caso in cui dovessero formarsi parti più dure, si può provare a filtrare l'impasto per renderlo più morbido e regolare.

L'ultimo step riguarda la cottura in padella. Infatti, il passo da compiere ora è scaldare un po' d'olio, evitando che la fiamma del forno sia troppo forte. In seguito, bisognerà versare il nostro impasto cremoso al centro della padella antiaderente in quantità pari a un piccolo mestolo, cercando di dare la forma di un cerchio.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Ricette

La cottura base di ogni disco è di circa 3 minuti. Il resto del tempo servirà per dorare ogni lato e conferire quindi al dolce l'aspetto classico dei pancake. A questo punto non rimane che servire il piatto decorandolo a proprio piacimento.