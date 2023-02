Chi l'ha detto che non si possa festeggiare il Carnevale con gusto, ma con ricette a 'bassi' sensi di colpa per via di un limitato apporto calorico? E' il caso delle Ciambelle di Carnevale, un dolce lievitato che si prepara senza latte e burro in una duplice versione fritta o al forno.

Questo tipo di dolce prevede l'assenza totale o parziale di uova, burro e latte, sostituite semplicemente dall'acqua. La ricetta è nata per l'appunto dall’elaborazione delle brioche all'acqua, che prevendono un impasto facile da eseguire e che può essere realizzato anche a mano senza l'uso dell'impastatrice.

Di seguito lista degli ingredienti e preparazione. Lista degli ingredienti

Ecco ciò che serve per la preparazione:

130 ml di acqua tiepida

1 uovo grande intero

60 gr di olio di oliva

1 cucchiaino di miele

1 cucchiaino di sale

400 gr di farina 0

80 gr di zucchero

8 grammi di lievito di birra fresco oppure 4 grammi di lievito di birra secco

Preparazione con la macchina del pane

Inserisci nel cestello gli ingredienti nell'ordine in cui compaiono nella lista e avvia il programma di lievitazione. Una volta terminato il programma, bisogna modellare l'impasto affinchè si formino delle ciambelle grosse come il pugno di una mano da porre su una pirofila su cui avrete posto un foglio di carta da forno: dovrebbero venir fuori un massimo di 16 ciambelle.

Prima di riporle in forno vanno spennellate con della semplice acqua e ricoperte di zuccherini: 15 minuti a 180 gradi e saranno pronte.

Se si vuole propendere per la versione fritta, basterà invece friggerle in olio di girasole ben caldo, stando attenti a girarle subito da entrambi i lati non appena saranno dorate per poi passarle in un cartoccio di zucchero.

Una volta pronte, in aggiunta si può decidere di aprirle e farcirle con una crema a piacimento.

Se fritte si conservano per massimo 2/3 giorni, tenendole in un sacchetto di carta oleata. Nella versione cotta al forno si conserveranno per qualche giorno in più, vanno però riposte in una busta di plastica per alimenti.

Se non si può disporre della macchina del pane, per l'impasto si può procedere disponendo la farina a fontana e versandovi dentro l'acqua in cui in precedenza era stato fatto disciogliere il lievito con lo zucchero.

Vanno poi aggiunti l'uovo, l'olio, il miele e il cucchiaino di sale. Il tutto va infine impastato fino ad ottenere una massa liscia, omogenea ed elastica.

Una volta pronte, a seconda del metodo di preparazione e cottura scelte, non vi resterà che gustarle. Buon appetito!