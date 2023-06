Lo spezzatino nasce in Italia e fa parte della nostra tradizione da molto tempo: è un piatto povero, simile allo stufato, inventato e servito prevalentemente dai contadini perchè sostanzioso in quanto contiene non solo carne ma anche verdure come patate, carote, cipolla e piselli.

Lo spezzatino è uno dei piatti più semplici da cucinare, si prepara con un taglio di carne che è gustosissimo, il campanello di bovino più comunemente chiamato muscolo. Questo taglio è perfetto per le lunghe cotture essendo magro e ricco di collagene, tra l'altro è reperibile a prezzi molto economici.

Lo spezzatino si ricava in generale da tagli poco pregiati di vitello, manzo, agnello o maiale che vengono cotti a lungo in umido dopo essere stati rosolati con burro, olio e/o cipolle.

Dal punto di vista nutrizionale, il campanello di bovino, la variante su cui ci concentriamo, costituisce una ricca fonte di proteine; parliamo dunque non solo di una ricetta gustosa ma anche nutriente. Scopriamo adesso ingredienti e tecnica di preparazione per lo spezzatino di Campanello di vitello con patate tagliate a quadroni a guarnizione.

Lista di Ingredienti per 4 persone:

cipolla

carota

prezzemolo

1kg patate

600 g di campanello di vitello

400 g

piselli

pepe nero

sale

olio

Modalità di Preparazione:

In una padella, versare un filo di olio e dopo aver precedentemente tritato un mix di cipolla e carota in modo fine, versarle nella padella e farle rosolare per pochi secondi, aggiungere la carne precedentemente tagliata a quadroni non molto grandi ma non troppo piccoli, e continuare a sfumare con un filo di vino rosso.

Dopo aver fatto ben rosolare la carne per circa 15-20 minuti, aggiungere i piselli e dopo qualche secondo versare un paio di bicchieri di acqua e apporre il coperchio, a questo punto bisognerà far cuocere per almeno un'ora a fiamma lenta.

Aggiungere il sale e un pizzico di pepe nero e se gradito un poco di prezzemolo o altre spezie come la maggiorana o il rosmarino, il tutto allo scopo di insaporire il piatto.

A questo punto potete aggiungere le patate, tagliate abbastanza grandi, più o meno dello stesso spessore della carne, non troppo piccole altrimenti si spezzeranno e non sarà facile poi consumarle. Quando le patate saranno cotte, il risultato dovrebbe essere un piatto cremoso, dato dall'amido della patata, e profumato che vi farà venire l'acquolina in bocca solo ad annusarlo.

Potete accompagnare il tutto con un bel bicchiere di vino rosso corposo o scelto comunque in base ai vostri personali gusti o a quelli dei commensali con cui condividete la tavola.