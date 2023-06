Lo scorso 29 maggio, è uscito in libreria il nuovo libro di Elisa Scheffler Condito con passione. Il volume, edito dalla Casa editrice Bietti, si sviluppa per 178 pagine e a partire dal sottotitolo, ‘Ricettario goloso per single e non’, svela alcuni aspetti innovativi sviluppati nella trama.

Nella cornice formata da utensili da cucina e padelle, Elisa racconta di sé, e invita nella sua casa, proponendo una selezione di ricette. Per l’autrice (showgirl, modella, giornalista, presentatrice e opinionista tv) questa è la seconda opera pubblicata.

Condito con passione: non solo ricette, ma molto altro

Scorrendo le pagine di Condito con passione il lettore ha la possibilità di scoprire come realizzare una serie di ricette, tutte da elaborare in modo accurato.

Ogni piatto proposto non presenta particolari difficoltà, quindi tutte le ricette risulteranno di facile realizzazione anche per i meno esperti in cucina. Una delle particolarità del libro da poco pubblicato da Elisa Scheffler è che non si tratta della classica raccolta di ricette, ma di un coinvolgente - e appetitoso - inno all’amore. Perché secondo l'autrice proprio la cucina rappresenta un luogo magico, e una location versatile nel campo della seduzione. All'interno di questo particolare ambiente domestico, seguendo la sua linea di pensiero, si può avere infatti la possibilità di trovare l'appagamento per due pulsioni (e bisogni) che caratterizzano ogni persona: l'amarsi e il nutrirsi.

In questo modo la preparazione di una specifica ricetta sintetizza, in modo particolare, la manifestazione di interesse e il relativo sentimento verso il proprio partner. Un modo coinvolgente per prendersi cura della persona che si ama e anche per sedurla.

L'idea che struttura il libro

Di capitolo in capitolo, l’autrice invita idealmente chi legge nella sua casa per descrivere dettagli e aspetti che la riguardano, e fornire suggerimenti “speziati” con molteplici curiosità.

Fino ad arrivare al cuore del libro in cui Elisa espone il suo personale ricettario: piatti golosi che donano campo libero alla fantasia e a un pizzico di malizia.

Ogni pietanza richiede un condimento a base di passione e simpatia per conferire un aroma romantico e ironico.

Chi è l'autrice

Elisa Scheffler è una modella, giornalista, presentatrice e opinionista tv italiana.

Tra le sue attività, c'è il ruolo di inviata nel programma Top, tutto quanto fa tendenza, in onda su Raidue. Pratica molti sport, ogni volta che è possibile viaggia oppure intraprendere qualcosa che può concedere la possibilità di soddisfare la sua sete di esplorazione.