La carpa è un pesce di acqua dolce e la sua carne è ricca di grassi insaturi. In Italia, come la trota e il salmone, la carpa per la gastronomia ormai proviene principalmente dagli allevamenti. Le specie di allevamento come la carpa specchio e la carpa cuoio hanno poche lische e poche squame, quindi si prestano ben volentieri in cucina per essere allestite nel migliore dei modi. Le stagioni migliori per cucinare questo tipo di pesce sono l'estate e l'autunno. In questo periodo dell'anno, infatti, è facile trovare degli esemplari molto grandi, che possono arrivare a pesare anche fino a 40 kg.

La carpa può essere cotta a vapore, al forno, lessata e in padella, l'importante dopo averla eviscerata è tenerla per qualche tempo in acqua e aceto. Le regioni in cui è più diffusa sono la Lombardia e il Piemonte.

La carpa al vapore è una deliziosa ricetta per pochi intenditori. I primi a usarla per la gastronomia furono nei secoli scorsi i pescatori del lago di Como, che l'hanno tramandata alle generazioni successive. Questo tipo di pesce è ideale se cotto al vapore con delle verdure miste che possono variare a seconda del gusto personale. A questa leccornia si può abbinare un vino bianco fermo come un Cannellino di Frascati Docg, il quale esalterà con facilità il gusto deciso del pesce. Di seguito andiamo a proporre la versione moderna della ricetta autentica.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 10 minuti

Tempo di cottura 15 minuti

1 carpa di circa 1 kg già sventrata

sale e pepe nero macinato

3 cucchiai di vino di riso oppure sherry secco

3 cipolle a fettine sottili

1 pezzetto di radice di zenzero sbucciata e tagliata a fettine sottili

verdure miste (carote, peperone e germogli di bambù)

1 cucchiaio di olio

1 cucchiaio di salsa di soia

Preparazione

Per prima cosa occorre sbollentare la carpa per circa due minuti in acqua bollente, poi scolarla bene ed asciugarla.

Bisogna salarla e peparla dentro e fuori, spruzzandola con due cucchiai di vino di riso, oppure sherry secco.

A questo punto si deve disporre il pesce in un cestello per cottura a vapore con le cipolle e lo zenzero. Coprire e cuocere in una pentola con acqua salata per 10-12 minuti. Nel frattempo tagliare le carote e i peperoni a fiammifero e con poco olio fare una frittura " mossa" aggiungendo anche i germogli di bambù.

Calcolare due minuti di cottura. Unire poi la salsa di soia e il rimanente vino di riso oppure lo sherry secco.

Infine si deve disporre il pesce con le verdure su di un piatto da portata precedentemente riscaldato e servire immediatamente.