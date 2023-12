Quando si pensa alla Thailandia le prime cose che vengono in mente sono il mare cristallino, le spiagge bianche, la spumeggiante movida delle vie cittadine. La cucina thailandese si distingue per i profumi delle spezie che inebriano i sensi per poi esplodere in sapori unici all'assaggio.

In particolare il Pad Thai è l'emblema di questo connubio, che esprime appieno l'amore che i thailandesi impiegano in ogni cosa che fanno. Si tratta di un piatto molto completo e salutare, soprattutto grazie alla totale assenza di sale. Ne esistono diverse varianti, da quelle a base di pollo, vegetariane oppure a base di pesce, come quella proposta in questa ricetta.

È molto importante seguire alla lettera tutti i passaggi, soprattutto per quanto riguarda la cottura delle tagliatelle; la pasta a base di farina di riso infatti può risultare un po' ostica per chi non ha l'abitudine di utilizzarla. Alcuni degli ingredienti non sono di uso comune nella cucina italiana, ma sono comunque facilmente reperibili online o presso i negozi di cucina etnica.

Ingredienti

Quantità per due persone:

Tagliatelle di riso 150 gr

Gamberi sgusciati 40 gr

Arachidi tostate non salate 40 gr

Germogli di soia freschi 20 gr

Coriandolo q.b.

due uova

quattro cucchiaini di zucchero di canna

uno spicchio d'aglio 1 spicchio

uno scalogno

Tofu q.b.

Salsa di pesce e molluschi

quattro cucchiaini di crema di tamarindo

otto cucchiai d'acqua

Procedimento

Per prima cosa bisogna portare a ebollizione una pentola di acqua e cuocere le tagliatelle di riso per circa tre minuti.

Scolarle ancora al dente e raffreddarle immediatamente sotto l'acqua corrente per fermarne la cottura.

Per preparare la salsa che sarà la base del Pad Thai, come prima cosa bisogna unire in una ciotola quattro cucchiaini di crema di tamarindo, due cucchiai di salsa di pesce, quattro cucchiaini di zucchero di canna e otto cucchiai di acqua (deve risultare abbastanza liquida)

Poi si deve porre in un Wok due cucchiai di olio, l'aglio e lo scalogno precedentemente tritati, e farli soffriggere.

Aggiungere i gamberi precedentemente puliti e il Tofu tagliato a cubetti. Continuare a cuocere finché i gamberi non avranno raggiunto la classica colorazione bianca e rosa e il tufo non sarà leggermente abbrustolito.

A questo punto aggiungere la salsa preparata e le tagliatelle di riso (se necessario passarle ancora in acqua fredda nel caso fossero diventate appiccicose), fare saltare a fuoco vivo, aggiungendo qualche ciuffo di coriandolo.

Infine in un lato del Wok bisogna strapazzare le uova e unirle al resto. Impiattare immediatamente e guarnire con le arachidi tritate e germogli di soia a lato: è consigliato di servire caldissimo.