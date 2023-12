Con la conclusione delle feste di Natale spesso delle grandi quantità di cibo avanzano in tutte le case e in particolare ciò avviene per i dolci. Esistono però tantissimi modi per "riciclare" il cibo e, con un po’ di creatività, si può addirittura dar vita a delle nuove ricette. Ad esempio il pandoro avanzato può essere utilizzato per realizzare un gustoso dessert come la stella di pandoro allo zabaione. Si tratta di un dolce estremamente gustoso e scenografico, ideale alla fine di un pasto importante. Con gli stessi ingredienti è inoltre possibile realizzare anche una variante: i cubetti di pandoro.

Gli ingredienti

Quantitativi per 4 persone:

Durata: 20 minuti (più mezz'ora per far freddare lo zabaione)

fette di pandoro

quattro tuorli d'uovo

50 g di zucchero

20 g di burro

50 ml di marsala (o di vin santo)

frutti di bosco q.b.

zucchero a velo q.b.

Il procedimento di preparazione

Si deve iniziare la preparazione tagliando il pandoro a fette orizzontali, formando così delle grandi stelle. Bisogna poi far scaldare una padella antiaderente, facendo dorare le stelle di pandoro da entrambi i lati.

Ora è il momento di preparare lo zabaione. Occorre mettere sul fuoco un tegame con dell’acqua e portatela quasi a ebollizione. Versare in un altro tegame i tuorli d'uovo, unire lo zucchero e sbatterli leggermente con una frusta a mano.

Aggiungere anche il marsala (o il vin santo) e continuare a mescolare. Quando il tutto si sarà adeguatamente amalgamato, bisogna trasferire il composto nel tegame con l’acqua bollente. Continuare a sbattere finché il composto non sarà denso. A questo punto si dovrà spostare il tutto in una ciotola più grande, piena di acqua e continuate a sbattere per circa un minuto.

Conservare poi lo zabaione in frigorifero per almeno mezz'ora.

In seguito, si deve stendere il contenuto di un paio di cucchiai di zabaione su un piatto da portata e posizionarvi la prima fetta di pandoro a stella, quindi bisogna aggiungere ancora dei cucchiai di zabaione sopra e coprire con un’altra fetta di pandoro. Proseguire in questo modo finché non sarà finito il composto di zabaione o le varie stelle.

Al termine sarà possibile aggiungere sopra dei frutti di bosco e - a piacimento - una spolverata di zucchero a velo.

La variante dei cubetti di pandoro allo zabaione

Esiste anche una variante praticamente con gli stessi ingredienti, ma che presuppone di tagliare diversamente il pandoro, dandogli quindi una forma completamente diversa: a cubetti.

In sostanza in questo caso il pandoro va tagliato a cubetti non troppo piccoli (mediamente di cinque centimetri per ogni lato). Poi su una padella antiaderente bisogna far sciogliere il burro e tostarvi i cubetti di pandoro, fino a quando non saranno diventati dorati e croccanti.

A questo punto bisogna mettere i cubetti in un piatto da portata e versarvi sopra lo zabaione precedentemente preparato, quindi occorre aggiungere altri cubetti e coprirli ancora con dei cucchiai di zabaione. Occorre proseguire fino a quando non sarà finito il composto o i cubetti.

Anche in questo caso, al termine, sarà possibile aggiungere sopra dei frutti di bosco e una spolverata di zucchero a velo.