Arrivano delle notizie alquanto preoccupanti per tutti i fan di Justin Bieber, il giovane cantante che con la sua musica ha fatto perdere la testa a milioni di teenager in tutto il mondo. Un successo straordinario quello di Bieber, che tuttavia in questo momento starebbe affrontando uno dei periodi più difficili della sua vita: il cantante, infatti, starebbe in cura per cercare di uscire dalla depressione, causata anche da alcuni problemi nel gestire la sua enorme fama.

La rivelazione su Justin Bieber: 'Sta male'

A rivelare questa situazione è stato il settimanale People, il quale nell'ultimo numero ha fatto sapere che Justin Bieber sta affrontando un momento alquanto delicato, ma per fortuna sta ricevendo tutte le cure di cui necessita.

Le fonti che hanno informato People, parlano di una crisi che Justin starebbe affrontando, dovuta in primis alla difficoltà nel gestire la sua enorme popolarità e il suo grandissimo successo in giro per il mondo.

Difficoltà che tuttavia non avrebbero nulla a che vedere con il suo matrimonio con Hailey Baldwin. Il cantante, infatti, lo scorso anno ha coronato il suo sogno d'amore con la bellissima Hailey e tra di loro tutto procede nel migliore dei modi. La crisi di Justin, quindi, non è dovuta a qualcosa che non andrebbe nel suo matrimonio, sembra piuttosto che il cantante in questo momento stia lottando con la sua mente.

È proprio per questo motivo che Justin sta ricevendo i giusti trattamenti da chi di dovere: i medici, infatti, gli avrebbero consigliato delle terapie alle quali il cantante si starebbe già sottoponendo.

Anche una seconda fonte, che sarebbe molto vicina a Bieber, avrebbe confermato questa situazione di crisi, facendo sapere che tuttavia il cantante avrebbe accettato di farsi aiutare.

Si sentirebbe perseguitato dai fan

Secondo le indiscrezioni di una terza fonte, riportate sempre da People, la crisi di Justin sarebbe dovuta anche alla mancanza di privacy derivante dalla sua popolarità. 'Ogni sua mossa è seguita e lui è perseguitato dai fan, ha sempre le telecamere sul suo volto. Adesso non sta bene e si sente instabile' scrive il settimanale, aggiungendo poi che il ragazzo è molto emotivo, e questo forse lo porta a soffrire maggiormente.

Del resto Bieber non è certo la prima giovane star che crolla dal punto di vista emotivo e psicologico dopo il grandissimo successo ottenuto in tutto il mondo.

In passato, per esempio, era già capitato a Selena Gomez e Demi Lovato.