Dal 29 marzo su Sky Atlantic, verrà trasmessa la nuova stagione di Gomorra, la serie tratta dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Questa stagione sarà composta da un totale di 12 episodi che tratteranno, ancora una volta, le vicende di Genny Savastano, il figlio del boss Pietro Savastano (Salvatore Esposito) e Ciro di Marzio (Marco D'Amore) accompagnati dagli altri personaggi che abbiamo conosciuto bene nell'ultima stagione: Patrizia, Azzurra, Enzo e Valerio.

Gomorra 4: dove eravamo rimasti

Il primo episodio riprenderà da dove era terminata la stagione precedente: i due protagonisti principali, Genny e Ciro, sono insieme a Enzo sul suo yacht a festeggiare la vittoria contro i Confederati e il potere ritrovato.

Quando ad un certo punto della serata, Enzo rivela che la vera ragione per la quale si trovano lì è un'altra: lui intenzionato ad uccidere Genny, in quanto assassino di sua sorella Carmela. A questo punto Ciro decide di sacrificarsi al posto dell'amico Genny e dice a Enzo di essere stato lui il mandante dell'omicidio di Carmela. Quindi Genny, messo alle strette da Enzo, uccide Ciro e butta il suo corpo in acqua.

Anticipazioni e novità

Dopo il finale inaspettato della terza stagione, tutti i fan della serie aspettano con ansia l'inizio dei nuovi episodi curiosi di sapere come Genny, ormai rimasto solo senza il suo principale alleato Ciro detto l'Immortale, affronterà i problemi della gestione del traffico di droga nel quartiere di Secondigliano.

Ma anche come si accorderà con Patrizia che risulta essere sempre più coinvolta nelle vicende della famiglia Savastano e come controllerà Valerio ed Enzo, i quali cercano di mettere in atto la loro strategia per l'acquisizione del potere sulla città di Napoli.

Genny, per proteggere la sua famiglia, decide insieme a sua moglie Azzurra di trasferirsi a Londra. A causa di questo viaggio la coppia, non solo metterà a rischio il proprio patrimonio ma sarà motivo di molti problemi matrimoniali.

Il set, le ambientazione e la regia di Gomorra 4

Come abbiamo già visto la trama di questa stagione porterà la famiglia Savastano nel Regno Unito perciò le riprese di divideranno tra Londra e Napoli, ma alcuni episodi sono stati girati anche a Bologna e Reggio Emilia.

Una delle altre novità che porterà la quarta stagione sarà il debutto da regista di Marco D'Amore che si occuperà della direzione e regia di due episodi, precisamente il quinto e il sesto.