Annuncio

Annuncio

Grande appuntamento per tutti i fan dei Nirvana: il prossimo 5 aprile, quando saranno 25 anni esatti dalla scomparsa di Kurt Cobain, uscirà in formato vinile il concerto Live At The Paramount. Il concerto tenuto il 31 ottobre 1991 presso il Paramount Theatre di Seattle, in occasione del tour di un disco immenso come Nevermind, che è stato già pubblicato in formato Blu-ray e DVD nel 2011, sarà disponibile a partire dal prossimo 5 aprile in formato doppio vinile.

Il live

La data di pubblicazione non è casuale, visto infatti che proprio il 5 aprile ricorrono i 25 anni dalla scomparsa del cantante dei Nirvana e simbolo di una generazione, Kurt Donald Cobain.

All'interno di questa nuova versione ci saranno degli interessanti extra, come un poster formato 12×24 e un pass Vip adesivo in stoffa, che altro non è che la replica del pass originale utilizzato dagli addetti ai lavori la sera di quel concerto di 28 anni fa. Il Live At The Paramount, tra le altre cose, è stato anche l'unico spettacolo dei Nirvana ad essere stato girato su pellicola 16mm.

Annuncio

Questa la scaletta di quella serata:

Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam (The Vaselines cover)

Aneurysm

Drain You

School

Floyd the Barber

Smells Like Teen Spirit

About a Girl

Polly

Breed

Sliver

Love Buzz (Shocking Blue cover)

Lithium

Been a Son

Negative Creep

On a Plain

Blew

Encore:

Rape Me

Territorial Pissings

Endless, Nameless

I 25 anni dalla morte di Kurt Cobain

Crescono così le iniziative volte a commemorare la scomparsa di Kurt Cobain: e quest'anno, in vista dei 25 anni, ci saranno tante novità e sorprese per tutti i fan della band statunitense. Innanzitutto è prevista l'uscita del libro scritto da Danny Goldberg, manager dei Nirvana dal 1990 al 1994 dal titolo Serving the Servant: Remembering Kurt Cobain.

Annuncio

Il libro sarà disponibile nelle librerie a partire dal prossimo 2 aprile, tre giorni prima dell'anniversario di Kurt.

Il libro racchiude i ricordi del manager e non solo: c'è la storia dei Nirvana e la storia intima del cantante, inclusi episodi ed eventi che non sono mai stati divulgati in questi anni. Non mancheranno inoltre anche interviste fatte ai familiari di Kurt, compresa la moglie Courtney Love, gli amici e gli ex compagni di band, come il bassista e compagno di avventure Krist Novoselic. Il libro vuole abbracciare vari momenti della vita personale di Kurt Cobain.

E recentemente nel corso di un'intervista la figlia di Kurt, Frances Bean, ha voluto parlare della scomparsa del padre, rivelando che ha saputo che non fosse più in vita solamente alcuni anno dopo.