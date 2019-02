Annuncio

Quello tra Gemitaiz e MadMan é uno dei sodalizi artistici più duraturi e funzionali dell'ormai vastissimo panorama hip hop italiano. I due rapper infatti, pur mantenendo due identità artistiche ben distinguibili, nonché due fan base differenti sotto molti punti di vista, non hanno mai smesso di collaborare, dando vita nel corso degli anni ad innumerevoli brani, alcuni dei quali ormai entrati di diritto nella storia del Rap made in Italy. Per questo motivo, in molti tra gli appassionati di hip hop italiano aspettano da anni un joint album tra i due artisti classe 1988, un lavoro che rappresenterebbe il seguito ideale di Kepler, il fortunatissimo disco scritto a quattro mani dai due, nell'ormai lontano 2014.

La villa in California

Nelle ultime ore, le speranze dei tanti che vorrebbero rivedere i due rapper insieme in un disco sono tornate ad alimentarsi, anche e soprattutto grazie ad alcune immagini diffuse da entrambi gli artisti ieri, via Instagram. Gemitaiz e MadMan, come documentato da loro stessi, si trovano infatti insieme negli Stati Uniti, per la precisione a Los Angeles, in una villa con piscina. A quanto sembra, almeno stando alle immagini fornite dai due, il loro soggiorno sulla costa pacifica degli Stati Uniti d'America non sarebbe semplicemente un viaggio di piacere. Gli autori di 'Veleno' si son fatti più volte immortalare a lavoro – cosa che non avveniva da molto – in una sala adibita a studio di registrazione, insieme al beatmaker PK, produttore di diverse delle basi del joint album del 2014.

Le mosse dei rapper italiani su Instagram non sono mai casuali, il pubblico ormai lo sa bene. E' probabilmente per questo che a poche ore dalla diffusione delle immagini, in molti hanno iniziato ad ipotizzare, tanto nei commenti sotto all'ultima foto di Gemitaiz, quanto nei numerosi gruppi social e forum on line che animano quotidianamente le discussioni nel 'rap-web', che i due artisti stiano lavorando ad un seguito di Kepler. Anche per scrivere il disco sopracitato Gemitaiz e MadMan avevano scelto una location estera, Amsterdam per la precisione.

La dichiarazione di Gemitaiz del 2017: 'Ci sarà un altro disco con MadMan, è sicuro'

Indizi, quelli lasciati in queste ore dai due ex membri della Honiro Label, che però ovviamente non bastano per poter affermare con certezza cosa stiano effettivamente scrivendo e registrando in California.

Di certo però c'è che in passato, per la precisione nel luglio del 2017, Gemitaiz aveva parlato di un futuro nuovo album con MadMan come un qualcosa di certo. Il rapper romano, ai microfoni di Adnkronos, aveva inoltre fatto delle dichiarazioni (minuto 10 del video sottostante) relative a quelle che con ogni probabilità sarebbero state le modalità di lavoro per realizzare il progetto. Modalità che ricordano in tutto e per tutto la situazione immortalata nelle recenti immagini diffuse dai due. Le parole del 2017 di Gemitaiz sembrano quasi profetiche se riascoltate oggi:

"Sicuramente con MadMan in futuro faremo un altro disco insieme, è sicura questa cosa. Sia perché è un tipo di lavoro che ci permette di fare cose differenti rispetto ai dischi solisti, sia perché, ovviamente, è una cosa che ci diverte: siamo amici, basta andare a fare una vacanza di un paio di settimane con delle basi nel computer, e il disco esce fuori in maniera spontanea".